PIPER OTKRIVA VELIKU PODMETAČINU: N1 bi da nam blokaderi bez znanja leče roditelje

Da li bi oni svoje roditelje slali na lečenje kog nekoga ko je položio samo dva ispita?

Seire juče na N1 i Nova S kažu: "Studenti pobedili na izborima za Lekarsku komoru Beograda, Vojvodine, Srbije“ navodi politički analitičar Uroš Piper.

I to, ističe Piper, i pre nego što su rezultati postali zvanični:

- Videćemo koji su lekari izabrani da vode Lekarsku komoru Srbije u narednom periodu. Ali, zamislite vi to kada N1 i Nova S kažu: "Studenti su pobedili na izborima za Lekarsku komoru." Studenti? Znači, takoreći omladinci, jedva punoletni, koji su možda završili jednu godinu fakulteta, neki od njih su brucoši, nisu dali nijedan ispit i oni ih proizvode u lekare, u doktore.

Piper zatim navodi konkretne primere:

- Zamislite da, sutra, na primer, neko sa N1 odvede svoje stare roditelje u bolnicu i očekuje da ih leče studenti. Ne, oni to ne očekuju! Naravno da to ne očekuje. Oni očekuju najbolju negu od vrhunskih stručnjaka, lekara, specijalista... A ovde pravi budalaštine i piše da su studenti pobedili na izborima za Lekarsku komoru. E, to vam je N1 i Nova S.

Piper podseća da priču o tome da studenti pobeđuju, da je Vučić gotov, samo mu nisu javili da je izgubio...

- To slušamo poslednjih osamnaest meseci. Sad je najnovija parola koju šire i pišu: "Studenti pobeđuju." Ne, Srbija pobeđuje i to ona normalna, pristojna, odmerena, porodična Srbija. Srbija koja brine o svojoj deci. Srbija koja brine o starim ljudima, a ne Srbija divljanja, jahanja, maltretiranja, tuče i možda nekad i ubistva. Ta Srbija nikada neće pobediti. Tako da, ne studenti, već Srbija normalna pobeđuje – uveren je Piper.