NASTAVLJENA SEDNICA SKUPŠTINE: Poslanici se vratili u klupe – na stolu set zakona o TRGOVINI i borbi protiv kriminala!

Nakon jednočasovne pauze, poslanici Skupštine Srbije nastavili su rad raspravom o amandmanima na predložene zakone. Pred parlamentarcima je obiman dnevni red od čak 40 tačaka, a u fokusu su propisi koji direktno utiču na trgovinu i bezbednost građana.

Glavna tema popodnevnog zasedanja su amandmani na set trgovinskih zakona, uključujući izmene Zakona o trgovini i novi Zakon o trgovačkim praksama, koji bi trebalo da uvedu više reda na domaće tržište.

Pored ekonomskih tema, poslanici pretresaju i važne zakone iz oblasti bezbednosti i međunarodne saradnje:

Sprečavanje trgovine ljudima i zaštita žrtava.

Sistem kohezione politike (ključan za korišćenje EU fondova).

Transport opasne robe i bezbednost u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Carinska služba i naknade za korišćenje javnih dobara.

Na dnevnom redu su i brojni predlozi Vlade iz oblasti kulture i međudržavni sporazumi koji čekaju potvrdu parlamenta. Sudeći po broju amandmana, očekuje se maratonska rasprava do kraja radnog dana.

Autor: D.S.