MACUT I FON BEKERAT RAZGOVARALI O REFORMAMA I UNIVERZITETIMA: Analizirani ključni koraci saradnje Srbije i EU!

Premijer prof. dr Đuro Macut održao je danas hitan sastanak sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreasom fon Bekeratom. Glavna tema razgovora bila je stabilnost akademske zajednice i uvođenje reda u način na koji se naši naučnici i institucije predstavljaju u inostranstvu, kako bi se izbegla dalja politizacija društva.

Ključne tačke sastanka:

Jedinstven nastup: Premijer Macut je naglasio da je za svaki nastup u ime akademske zajednice neophodna usaglašena platforma. Cilj je da se stane na put polarizaciji koja je 2025. godine dovela do blokade svih državnih akademskih institucija.

Kultura dijaloga: Istaknuta je hitna potreba za podizanjem nivoa medijskog dijaloga i smanjenjem tenzija u javnom prostoru.

Reformska agenda: Analizirani su koraci u implementaciji planova EU, uz napomenu premijera da su neki ciljevi u agendi postavljeni "nerealno", ali da je Vlada ostaje potpuno posvećena njihovom ispunjenju.

Čuvanje teško stečene stabilnosti

Premijer je ocenio da je harmonizacija nastupa ključna kako bi se očuvao mir na univerzitetima. On se zahvalio Fon Bekeratu na brzom odzivu, uz poruku da će dijalog sa Briselom biti nastavljen na redovnom nivou kako bi se rešila sva otvorena pitanja.

Autor: D.S.