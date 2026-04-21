VUČIĆ NA 25 GODINA NEMAČKE KOMORE: Razmena prešla 10 MILIJARDI evra! Četiri puta više zaposlenih nego 2014 – Idemo ka novim REKORDIMA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti "25 godina partnerstva uz fokus na inovacije i tehnologiju" povodom obeležavanja jubileja privredne saradnje između Nemačke i Srbije u organizaciji Nemačko-srpske privredne komore (AHK).

On se obratio prisutnima i ukazo na nekoliko veoma važnih podataka.

- Nemačka je 2014. godine bila naš četvrti spoljnotrgovinski partner Srbije, ispred Nemačke bile su Italija , Ruska federacija i Bosan i Hercegovina, Nemačka je danas ubedljivo prva i već desetu, jedanesetu godinu je ubedljivo naš najveći spoljnotrgovinski partner - rekao je Vučić.

Dodao je da je presrećan što smo uspeli da podignemo nivo spoljnotrgovinske razmene na preko deset milijardi evra i da imamo 87 odsto pokrivenosti uvoza izvozom čak i više u pojedinim godinama i to zahvaljujući Nemačkim kompanijama.

On je istakao značaj Nemačke privrede i na uticaj naše privrede i stabilnosti.

- Želim na još jednu stvar da ukažem 2014. godine Nemačke kompanije su zapošljavalje po različitim statistikama između 17 i 20 hiljada ljudi, danas zapošljavaju 4 do 4,5 puta više, preko 80 hiljada ljudi i uprkos odlasku manjih pojedinih kompanija i zbog toga što smo povećali minimalne zarade i zbog toga što imamo previše bolovanja i zbog mnogi drugih razloga , dolaze druge kapitalne kompanije i one koje su nama od ogromnog značaja koje su već ulagale ovde veliki novac i koje žele ovde da ostanu - rekao je Vučić i zahvali svima na izuzetnom trudu i energiju koju su uložili u razvoj odnosa Nemačke i Srbije.

- Želim da kažem vama, poštovani gospodine Trajer, svim vašim ljudima ovde, od gospodina Markusa do Grujića, Simovića, jedno veliko hvala za izuzetan trud, za ogromnu energiju koju ste uložili u razvoj naših odnosa, u dolazak nemačkih kompanija. Srbi, naši građani, veruju nemačkim kompanijama, vole da rade u nemačkim kompanijama, zato što znaju da one kompanije, posebno sa porodičnom dugom tradicijom, ne dolaze da ostanu ovde godinu, dve ili pet, već dolaze da ostanu dugo, da ostanu zauvek, i mi smo zbog toga uvek posebno srećni kada nemačke firme investiraju u našu zemlju - rekao je Vučić.

On je naveo da uvek pažljivo sluša reči ljudi iz nemačkog rukovodstva, kao i reči ambasadorke Konrad.

- Razumem primedbe, sa mnogim primedbama sam saglasan, svakako ima moje krivice, svakako ima i krivice drugih naših ljudi. Sva vaša kritička pitanja uvek su dobrodošla, i gledaćemo da pružimo najbolji mogući odgovor. Možda bismo i mi imali neka kritička pitanja, ali ću to da ostavim za neku drugu priliku. U svakom slučaju, za nas je od ključnog značaja da se ova veoma dobra saradnja nastavi, i trudio sam se da i ličnim primerom pokažem koliko mi je stalo do prisustva nemačkih kompanija na ovom prostoru - poručio je Vučić.

On je rekao da ga brine što nismo u stanju da rešimo problem energetski u Kostolcu sa KfW-om i Siemensom toliko vremena.

- Lično ću se postarati da taj problem, koliko ove nedelje ili najkasnije početkom sledeće nedelje, bude rešen. Znate, pustite institucije, pustite sistem, pustite sve, i onda kad vidite koliko je vremena potrebno, a to i dalje ne funkcioniše, onda moramo i ličnim primerom da pokažemo da smo u stanju da takve nesuglasice i da takve probleme rešimo. Tako da vas molim da prihvatite moje izvinjenje, da prihvatite da se to nije dešavalo sa namerom, već posebno u pojedinim oblastima je to navika onih koji su moćni da mogu da odlažu stvari i da probleme ne rešavaju, ali ćemo, uveren sam, i taj problem da rešimo - naveo je Vučić.

On je dodao da je juče išao za jedno malo mesto, dva mala mesta, Orlovac i Tomaševac u Banatu.

- Prošao sam pored više nemačkih fabrika u Pančevu i zamislio sam samo kakva bi budućnost najvećeg grada danas u Banatu, jer je nedavno Pančevo po veličini preteklo i Zrenjanin, dakle ne samo najveći grad u južnom Banatu, već u celom Banatu, kakva bi budućnost Pančeva bila da nije nemačkih kompanija, da nije velikih nemačkih kompanija. Turobna i sumorna. Zahvaljujući vama, budućnost tog dela Banata i tog dela Srbije je, rekao bih, blistava i velika - rekao je on i nastavio:

- Mi želimo da imamo još više investicija iz Nemačke. Nemačka i kada nema najvišu stopu rasta, uvek pronađe snagu u sebi da se vrati na velika vrata, i kao najveća evropska ekonomija, jedna od najsnažnijih zemalja u svetu, verujemo da će se ubrzo vratiti i po tom pitanju na visoke procente stope rasta, što verujem da će značiti dodatno investiranje u Srbiju. U međuvremenu, mi ćemo uložiti mnogo napora, mnogo truda, mnogo rada da i u oblasti vladavine prava i u drugim oblastima koje ste ovde pominjali, gospođo ambasador, izvršimo neophodne reforme, neophodne promene, kako bismo bili još privlačniji nemačkim investitorima - rekoa je Vučić.

Predsedni je istakao da mi mnogo nada polažemo u Ekspo, u sopstveni rast, i da smo potpuno posvećeni tome.

- Još jedanput hoću da se zahvalim svim nemačkim investitorima koji su izrazili želju i rekli da bi ponovo investirali u Srbiju, i hoću da vam kažem da smo mi mnogo truda uložili. Gospodine Trajer, pojedine nemačke investitore sam lično primao i po 10, 11 i 12 puta. To su stvari koje ljudi ne vide, to su stvari kojih nema na televiziji, nema ih u medijima. I nije lako rešavati probleme sa trafostanicom, nije lako rešavati probleme da li će voda da bude zelena i plava, iako i danas nisam naučio razliku između zelene i plave vode za Bosch ili za ne znam koju drugu kompaniju, dakle, ali smo zajednički radili na tome, borili se i uspevali u tome. Mislim da smo bili dobri partneri, da sa subvencijama nikada ni dana nismo kasnili, nismo menjali poreze nijednom u prethodnih 10 godina, nikakve, osim što smo za malo, za pomalo smanjivali radne poreze i doprinose. Ništa nismo povećavali, nismo menjali ambijent, imali smo stabilan kurs dinara, iako on nije fiksan - dodao je Vučić.

On je rekao da smo se trudili da obezbedimo najbolji mogući ekonomski ambijent.

- Naša stopa javnog duga, kada sam preuzeo vladu Srbije, bila je 79% u odnosu na BDP, danas je 41%". To govori o makroekonomskoj, i o punoj fiskalnoj stabilnosti Srbije, što znači mnogo za svakog ulagača. Hvala vama na ogromnom trudu, hvala vam na ogromnom poverenju koje ste pokazali prema Srbiji u prethodnim godinama. Samo želim svima da kažem da je Srbija u prethodnim godinama privlačila više od 60% stranih direktnih investicija celog Zapadnog Balkana. Dakle, Srbija 60%, svi ostali nešto manje od 40%. Da kažem da je Srbija danas 50% bruto domaćeg proizvoda Zapadnog Balkana, da je Srbija 55% izvoza ukupnog Zapadnog Balkana. Ipak smo mnoge stvari uspeli da uradimo, iako sam siguran da mnogo toga dobrog dolazi u budućnosti i da će nam još mnogo rada, posvećenosti, odlučnosti, vaše podrške i pomoći tek biti potrebno - zaključio je Vučić.

Pored predsednika Vučića na svečanom prijemu, u hotelu "Metropol Palas", obratili su se i predsednik Nemačko-srpske privredne komore (AHK) Filip Simović, izvršni direktor za spoljnu trgovinu i član Izvršnog odbora AHK Folker Trajer, ambasadorka Nemačke u Srbije Anke Konrad i parlamentarni državni sekretar u Saveznom ministarstvu za ekonomske poslove i energetiku Nemačke Stefan Ruenhof. Prisustvovao je i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

Podsetimo, povodom 25 godina nemačko-srpske privredne saradnje, Nemačko-srpska privredna komora ne obeležava samo jubilej već otvara i novu fazu partnerstva u kojoj inovacije, digitalizacija i veštačka inteligencija postaju centralni pokretači razvoja.

Autor: Pink.rs