POSLANICA MIKIJA ALEKSIĆA ŠOKIRALA: Psovka odjeknula Skupštinom (VIDEO)

Vulgaran ispad šokirao celu salu.

Sednica Narodne skupštine Srbije danas je potpuno izmakla kontroli u trenutku kada je poslanica Ivana Rokvić iz Narodnog pokreta Srbije – Novo lice izgovorila šokantnu i vulgarnu rečenicu koja je zaledila sve prisutne.

U jeku rasprave, Rokvić je za Milenka Jovanova rekla:

„Milenko je*e, ne vadi“, čime je izazvala muk u sali, a zatim i burne reakcije poslanika sa svih strana.

Ovakav rečnik u najvišem zakonodavnom telu države mnogi su ocenili kao presedan koji dodatno urušava ugled institucije i pokazuje koliko je opozicija otišla u ekstrem.

