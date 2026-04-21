'NASILJE I INSTITUCIJA' Vladan Đokić pre 15 godina napisao naučni rad koji baca novo svetlo na delovanje blokadera (VIDEO)

Kada se danas govori o političkom angažmanu aktuelnog rektora Vladan Đokić, teško je ignorisati tragove njegovog ranijeg intelektualnog interesovanja. Naime, u svom naučnom radu pod naslovom "O 'prevrtanju', o revolucionarnom. Nasilje i institucija", Đokić se bavio temama koje prevazilaze uobičajene okvire urbanizma i prostornog planiranja, što su oblasti po kojoj je formalno i javno poznat.

U ovom naučnom radu gotovo svaka druga reč je "revolucija", "revolucionarna institucija", "nasilje", "prevrtanje"... Posebno je zanimljivo posmatrati ovaj rad, znajući da ga potpisuje arhitekta i urbanista i to onaj koji je postao politički akter sa ogromnim ambicijama da se domogne najviših pozicijna vlasti.

Ovaj rad po svojoj sadržini baca potpuno novo svetlo na delovanje blokadera poslednjih godinu i po dana.

Ideja da nema grupne i kolektivne odgovornosti zaista je značajni uslov da se nasilje zauvek institucionalizuje.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, rekao je da sada postaje potpuno jasno i otkriveno to da lažni rektor Đokić, političar Đokić, sve što je pisao u tom naučnom radu sada sprovodi.

- To mu dođe kao neko praktično delo, da potvrdi morbidne besmislice koje je pisao - ocenio je Spasić.

Interesovanje Đokića kao arhitekte za polje revolucije, nasilja i institucija pokazuje njegov razvojni put, ali je i dokaz, kažu analitičari, da Univerzitet nije slučajno izabran kao mesto za pokušaj sprovođenja obojene revolucije.

Spasić je rekao da postaje potpuno jasno da je Đokić bio spavač neke ćelije koja sada ima zadatak da ruši Srbiju.

- Zapravo hoće preko leđa studenata da dođe na vlast tako što uči malu grupu nasilnika da napadne institucije - ocenio je Spasić.

Ako se naučno interesovanje glavnog kandidata blokadera za najviše mesto u državi podudara sa aktuelnim programom blokadera, onda je jasno, kažu analitičari, da Đokićev naučni rad od pre 15 godina danas predstavlja priručnik za podsticanje rušenja vlasti.

