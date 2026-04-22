'SRPSKI DUH SE BUDI DECENIJAMA KASNIJE' Lečić o blokaderima: Ostala je samo glasna manjina, koja polako atrofira

Mi svi, mentalno i politički treba da se nađemo na područje brige za svoj narod, naglasio je Lečić.

Glumac Branislav Lečić naveo je za TV Pink da je od blokadera sada ostala samo manjina koja se i dalje busa u grudi i trudi da bude glasna. Međutim, kako Lečić kaže, sa druge strane, imamo davno zaboravljeni srpski duh koji se budi decenijama kasnije.

- Treba prihvatiti da se svet promenio, da je postao drukčiji. Treba i našu političku stvarnos pogledati na drugačiji način. Dakle svi politički faktori treba da se izražavaju u korist društva i države - rekao je Lečić.

Lečić navodi da izviru stare stvari u Evropi. Negde su, kako kaže, lideri uspeli da to prevaziđu, što su, kako dodaje, uradili Mađari i Srbi.

- Destrukcija je očigledna, sa elementima fašizma. Multipolarni svet uspostavlja ravnotežu, a Srbija u tom poremećaju mora da nađe mesto. Zato je politika traženja pomoći, gde smo doživeli bombardovanje, traženje apsurda. Ne treba tu mnogo da se razmišlja, ali vidimo da postoji nova politika. Mi svi, mentalno i politički treba da se nađemo na područje brige za svoj narod. Ne možemo da preziremo sami sebe, mržnja rađa mržnju. Isključivost koja se pojavila kod blokadera, pokazuje da je to nekomunikativna politička situacija, tu se samo rađa još veća podela kaže on.

Dolazimo do manjine koja mnogo galami, ali ona sigurno atrofira i nestaje, jer se posle decenija budi srpski duh, bez pretenzije da mrzimo drugog, kaže Lečić.

Direktor ''Pošte Srbije'' Zoran Anđelković kaže je suština problema ta, što Đokić ide i šeta se kod Marte Kos umesto da se, kao predsednik Srbije, bavi svojom zemljom i studentima.

- Oni bi napravili neku cankariju protiv Srbije. Predsednik skupštine Slovenije kaže da će prvo da ide u Moskvu, zanima me ta vlada. Imali su 41 na prošlim izborima, sad oko 21,8... To je stravičan gubitak. Kos se šetala sa blokaderima, ali ona se ne pita ništa ni u Briselu. Ona zato prima Đokića, blokadere, jer joj je to jedina karta do medija. Šolakov medijski spin je pominje, bave se njome - rekao je Anđelković.

- Pogledajte vi tu razliku između Vučića i opozicionih lidera, gde su sve išli sa Kurtijem, pa Barselona. Dogovaraju da se blokiraju stvari, suspendujem... Vučić juče bez ikakvog kompleksa razgovara sa Mađarom, jer je to interes građana Srbije, ali i mađarske. Paralelno sa time, imate Đokića koji ogovara Srbiju kod Marte Kos - kaže Anđelković.

Urednik magazina Optimist Predrag Azdejković , kaže da imamo situaciju da Ponoš ode u Brisel da traži da se Srbiji ukine 1,6 milijardi evra, a onda ode u Srbiju i kaže da je to režim tražio.

- Taj novac ide građanima Srbije, on u svojim medijima ide u kampanju, krenulo je tako... Kao, ne ukida se građanima Srbije novac, nego Vučiću i režimu. A znamo dobro kome je taj novac išao - dodaje Azdejković.

Autor: D.Bošković