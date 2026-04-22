DA LI OVOME IMA KRAJA?! Blokaderi napali Vučića jer nije uveo sankcije Rusiji (VIDEO)

Novi napad blokadera na predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokrenut je zbog toga što nije uveo sankcije Rusiji.

Narodni poslanik Borko Stefanović rekao je da je zaustavljena budućnost Srbije jer vlast nije uskladila politiku sa Evropskom unijom, čime se aludira na uvođenje sankcija Rusiji, prenose mediji.

- Vi ste sramota Srbije, vi ste zaustavili budućnost Srbije jer niste usaglasili spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije - izjavio je Borko Stefanović u Skupštini Srbije.

— DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) 22. април 2026.

Autor: Pink.rs