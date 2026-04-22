ALISTER KEMBEL INTERVJUISAO VUČIĆA U BEOGRADU: Britanski novinar otkrio kada će razgovor biti objavljen

Izvor: Pink.rs, Foto: X/ALASTAIR CAMPBELL

Novinar Alister Kembel doputovao je u Beograd kako bi uradio intervju sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Kembel je na društvenoj mreži Iks najavio da će intervju će biti objavljen u ponedeljak i preporučio svima da ga pogledaju.

- Izlazi u ponedeljak. Fascinantna sesija "VOĐENJE sa predsednikom Vučićem iz Srbije". Nekada smo bili suprotstavljeni brojevi u ratu na Kosovu, što je danas dovelo do nekih sporazumnih neslaganja. Veoma je izdašan sa svojim vremenom i stavovima o mnogim pitanjima. Toplo preporučujem intervju kada izađe - naveo je Kembel na Iksu.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Politika

#SNS

#Srbija

#predsednik

