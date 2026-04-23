Macut: Važno da obrazovanje ostane prostor dijaloga, znanja i razmene ideja

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je da je važno da obrazovanje ostane prostor dijaloga, znanja i razmene ideja i istakao da univerziteti treba da budu mesto gde se različita mišljenja čuju, ali i uvažavaju, bez nepotrebnih podela i dnevne politizacije.

Macut je ocenio da je potrebno više zajedničkog rada, razumevanja i dijaloga kako bi se obrazovane dodatno unapredilo.

- Reforme su važan korak, ali one same po sebi nisu dovoljne. Pored unapređenja studijskih programa i uvođenja novih oblasti, potrebno je da postoji širi društveni konsenzus o značaju obrazovanja. Samo tako možemo da postignemo trajne rezultate' - naveo je Macut u intervjuu za ''Politiku''.

Govoreći o stanju u kojem se nalazi visoko obrazovanje u Srbiji, Macut je naveo da se nalazimo u osetljivom periodu i dodao da postoje izazovi, ali i značajan potencijal.

'- Univerziteti imaju kvalitetne ljude i tradiciju, ali je neophodno da se sistem dodatno prilagodi savremenim potrebama i očekivanjima mladih - ukazao je premijer.

Istakao je da država ima važnu ulogu i odgovornost da podrži razvoj sistema navodeći da je u prethodnom periodu bilo prostora da se neke stvari urade brže, ali da je važno da sada postoji jasna spremnost da se radi sistematično i u saradnji sa svim akterima.

- Važno je da svi zajedno radimo da na tome da obrazovanje posmatramo kao zajednički interes. To je tema koja treba da nas povezuje, jer se tiče budućnosti naše dece i celog društva' - naveo je Macut.

Istakao je da je dijalog ključan i da je potrebno da se svi akteri uključe u otvoren i konstruktivan razgovor, kako bi se došlo do rešenja koja su održiva i u interesu svih.

- Verujem da u našem društvu postoji dovoljno znanja, energije i volje da se stvari unaprede. Uz zajednički rad i razumevanje, siguran sam da možemo da izgradimo još bolji sistem obrazovanja - rekao je Macut.

Na podsećanje da često ukazuje na problem sa nastavničkim kadrovima, Macut je ukazao da su nastavnici temelj svakog obrazovnog sistema i da imaju ogroman uticaj na razvoj mladih generacija, ali da se beleži manje interesovanja za nastavničke smerove, pre svega zato što mladi ne prepoznaju uvek dovoljno jasnu perspektivu.

- Zato je važno da kao društvo zajedno radimo na tome da vratimo značaj i ugled ovoj profesiji, kroz bolje uslove, ali i kroz jasnu poruku poštovanja - naglasio je premijer.

Autor: A.A.