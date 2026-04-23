USVOJEN ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: U Skupštini se glasa o 40 tačaka dnevnog reda

Nova zakonska rešenja odnose se, pored ostalog, i na prodaju robe preko onlajn platformi.

Poslanici Skupštine Srbije usvoji su danas Zakon o zaštiti potrošača u celosti, koji je predložila Vlada Srbije. Za je glasalo 141 poslanik od 169 prisutnih. Jedna od novina jeste da će trgovci biti u obavezi da pri svakoj promeni cene ažuriraju cenovnik u realnom vremenu, tako da podaci uvek odgovaraju stvarnim, trenutnim cenama u prodavnici i onlajn prodaji, kako bi potrošači bili tačno i pravovremeno informisani.

To znači da će trgovinski lanci biti u obavezi da na svojoj internet stranici, kao i na svom nalogu na Nacionalnom portalu otvorenih podataka, objavljuju cenovnik proizvoda na dnevnom nivou.

Nova zakonska rešenja odnose se, pored ostalog, i na prodaju robe preko onlajn platformi, jer se obaveze pružalaca onlajn tržišta prema potrošačima izjednačavaju sa obavezama trgovaca.

Takođe, predviđena je i bolja zaštita maloletnih lica i javnog zdravlja, jer je sada zabrana prodaje duvanskih proizvoda maloletnim licima proširena i na srodne proizvode (elektronske uređaje za zagrevanje duvanskog odnosno biljnog proizvoda i elektronske cigarete).

Autor: A.A.