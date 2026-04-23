Iznenadićete se ko ih vodi - Strukovne NVO za tuđe interese lobiraju protiv pravosudnog suvereniteta

Otvorena sprega nevladinih organizacija, pre svega Udruženja tužilaca Srbije i CEPRIS, sa svim ostalim opozicionim elementima bliskim odmetnutom delu tužilaštva, kulminirala je ovih dana u pokušaju dodatnog urušavanja suvereniteta srpskog zakonodavstva. Kako saznajemo ovi krugovi, okupljeni oko Gorana Ilića i Radovana Lazića, uložili su maksimalne napore da mišljenje Venecijanske komisije bude usmereno direktno protiv nedavno usvojenih zakonskih izmena, u javnosti poznatih kao „Mrdićevi zakoni“.

Ova antidržavna kampanja, koja dolazi iz centara koji godinama rovare po pravosudnom sistemu Srbije, i kojima sa razlogom smeta uvođenje reda u pravosudni sistem, imala je za cilj da kroz strane hodnike izdejstvuje presudu sopstvenoj državi i time zaustavi reforme koje prekidaju decenijsku samovolju pojedinaca iz odmetnutog dela tužilačkog sistema koji poslednjih godinu i više dana i ne kriju svoje političke ambicije.

Najveći apsurd njihove lobističke akcije jeste insistiranje na rešenjima koja predstavljaju pravno samoubistvo, poput zahteva za ograničavanje v.f. stanja na samo godinu dana bez ikakvog prava na reizbor.Pravni stručnjaci navode da takva rešenja izazivaju potpuni kadrovski vakum u tužilaštvima širom Srbije.

"Ako se zakonom zabrani da ista osoba bude vršilac funkcije šefa tužilaštva duže od godinu dana i ako nema prava na reizbor, sistem ulazi u „ćorsokak“. Imali smo priliku da vidimo da skoro četiri godine Visoki savet tužilaštva nije mogao da okonča izbor novih tužilaca. I ako to prenesemo na trenutnu situaciju, odnosno kada vršiocu dužnosti istekne tih godinu dana, a novi nije izabran, tužilaštvo ostaje bez glave, nema ko da potpisuje akte, nema ko da donosi odluke. To je taj kadrovski vakuum. Po malim mestima to je tek katastrofa, jer vi negde imate svega dva tužioca i šta se dešava posle dve godine? Potpuna blokada", navodi izvor našeg portala i dodaje da su lobisti iz NVO svesno ovo tražili kako bi onemogućili državu da ima stabilno upravljanje, računajući na to da će se tužilaštva tako paralisati.

Još opasnija stavka za koju su se izborili jeste izmeštanje prigovora na obavezno uputstvo potpuno izvan hijerarhijske strukture.

"To je nezabeležen pravni paradoks koji ne postoji ni u jednoj državi Evropske unije. Oni su lobirali da, ako niži tužilac podnese prigovor na to uputstvo, o tome ne odlučuje viši javni tužilac, što bi hijerarhijski trebalo, već nekakvo spoljno telo ili Visoki savet tužilaštva, koji po običaju nije ni upoznat sa datim predmetom. Da bude jasnije - zamislite vojsku u kojoj vojnik može da se žali nekoj građanskoj komisiji na naređenje generala u toku bitke. Na taj način se gubi svaka odgovornost, niko više nije kriv ako predmet propadne, jer je hijerarhija zamenjena „debatom“. U zemljama EU ovakvo „izmeštanje“ odlučivanja van tužilačke organizacije ne postoji."

Ovakvo destruktivno delovanje dovelo je do potpunog raskola i pobune unutar samog Udruženja tužilaca Srbije, nekada stručnog tela, a koje danas deluje kao politički organ za ispunjavanje zahteva iz Brisela. Sve veći broj tužilaca, koji drže do sopstvene profesije i časti, masovno napušta ovo udruženje, pre svega, kako navode , jer ne žele da budu saučesnici u toksičnom partnerstvu sa političkim pokretima kao što su CEPRIS i ProGlas.

"Sve manje je tu reči o struci, a sve više o političkom delovanju perjanica UTS-a poput Radovana Lazića, koji kao predsednik UO Udruženja i član CEPRIS-a, i istaknuti član političke inicijative PRoGlas. Ovom NVO više upravlja blokaderka politika, i ljudi poput Miše Majića, advokata Beljanskog i ljudi koji su iskoristili državne institucije kako bi omogućili formiranje blokaderskog pokreta, upravo zato se sve ovo i radi," navodi naš sagovornik zaključuje da od ljudi koji se godinama debelo finansiraju od stranih ambasada i fondova ne može da se očekuje bilo kakva vrsta samostalnosti i borbe za interese države.

Inače, počasni predsednik Goran Ilić je samo pre deset dana boravio u samom srcu EU, u Briselu, kako bi lobirao protiv interesa sopstvene države, istovremeno Ilić, koji godinama sedi u Vrhovnom tužilaštvu, otvoreno je pružio i podršku Vladanu Đokiću, koji se pre dva dana sastao sa Martom Kos, tražeći podršku od EP, u zloupotrebi akademske zajednice koja je pretvorena u političku arenu.