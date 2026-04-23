POČELE KONSULTACIJE: Predsednik Vučić sa predstavnicima Pokreta snaga Srbije - BK

U Predsedništvu Srbije počele su konsultacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima stranke Pokret snaga Srbije - BK.

Iz ove stranke na konsultacije kod predsednika Vučića došli su predsednik stranke Dragomir J. Karić i osnivač te stranke Bogoljub Karić sa saradnicima.

Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke, Udruženih sindikata Srbije Sloga, Jedinstvene Srbije, Zeleni Srbije, Ruske stranke, Narodne stranke, Alternative za promene i Ujedinjene seljačke stranke.

Teme konsultacije su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Autor: D.Bošković