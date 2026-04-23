AKTUELNO

Politika

PAVKOV: Ukidanjem ekoloških naknada u zaštićenim područjima uvažene potrebe građana

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije usvojili su, na predlog Ministarstva zaštite životne sredine, izmene i dopune Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, kojim se građani koji imaju prebivalište na teritoriji zaštićenih područja ili u susednim lokalnim samoupravama, oslobađaju plaćanja ekološke naknade za ulazak i korišćenje motornih vozila.

Ministarka Sara Pavkov je navela da je ovim znatno olakšano funkcionisanje građana koji žive i rade u zaštićenim područjima, saopšteno je iz ministarstva zaštite životne sredine.

"Uvažili smo potrebe građana, pa smo kroz izmene i dopune Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara oslobodili plaćanja ekološke naknade za ulazak i korišćenje motornih vozila u zaštićenim područjima za građane koji imaju prebivalište u lokalnim samoupravama na čijoj teritoriji se nalazi zaštićeno područje, ali i u susednim lokalnim samoupravama", rekla je Pavkov.

Time je, kako je navela, stvoren zakonski osnov za oslobađanje naknade za korisnike koji doprinose unapređenju stanja i ukupnom očuvanju biološke, geološke i predeone raznovrsnosti i životne sredine, kao i očuvanju kulturno-istorijskih vrednosti i tradicije.

"Ovo je značajna novina i konkretan benefit za korisnike zaštićenih područja koji ih svakodnevno koriste kao deo svog životnog i radnog okruženja, a ne kao turističku destinaciju", rekla je Pavkov.

Pavkov je dodala i da ukidanje ekološke takse za ove građane neće uticati na finansijsko poslovanje i aktivnosti upravljača zaštićenih područja, a olakšava se i poslovanje malih poljoprivrednih proizvođača, zanatlija i porodičnih preduzeća.

"Ovakva mera doprinosi zadržavanju stanovništva u ruralnim i pograničnim područjima, što je od posebnog značaja u kontekstu demografskih izazova, ali i razvoju održivog turizma, tako što lokalno stanovništvo postaje aktivniji učesnik u našoj turističkoj ponudi", istakla je Pavkov.

Autor: Iva Besarabić

#Ministarstvo zaštite životne sredine

#Sara Pavkov

#Srbija

#Zakon

#javna dobra

