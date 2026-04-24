'REGRUTACIJA OD SEPTEMBRA' Gašić o uvođenju obaveznog vojnog roka, otkrio kada će biti primljena PRVA KLASA VOJNIKA

Srbija je spremna za uvođenje obaveznog vojnog roka, poručio je ministar odbrane Bratislav Gašić i napomenuo da će konačna odluka o prijemu prvih regruta zavisiti od globalnih bezbednosnih prilika. On očekuje da od septembra krenu regrutacije, a da prva klasa bude primljena u martu.

Ministar Gašić je rekao da početak uvođenja obaveznog vojnog roka pre svega zavisi od bezbednosne situacije.

"To zavisi pre svega od bezbednosne situacije, društveno-političke situacije, ne samo u Srbiji, već u čitavom svetu. Tako da mi jesmo spremni i jako sam ponosan na sve pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su vrlo predano u proteklih godinu dana radili na pripremi uslova za prijem prvih regruta", naveo je Bratislav Gašić.

Ukazao je da će nadležna institucija proceniti da će krenuti proces donošenja zakona pred Skupštinom, a onda posle toga i prve regrutacije.

"Ja iskreno očekujem da to bude od septembra, da tada krenemo sa regrutacijama, a da prve regrute primimo u martu i da to bude prva klasa koja će doći", dodaje Gašić.

Poručuje da je bezbednosna situacija u svetu vrlo komplikovana i složena, kao i da Vojska to sve prati.

"Vidimo i da, pored vojski u našem neposrednom okruženju, ali i širom sveta, sve više njih vraća redovno služenje vojnog roka, jer se to pokazalo kao potreba koju nijedna država ne može da popuni profesionalnim kapacitetima. Srbija je, naravno, krenula tim putem i očekujem da će da bude dobar odziv mladih ljudi", kaže Gašić.

Autor: D.Bošković