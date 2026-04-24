'UPRAVO SMO PODELILI 6.645 KREDITA ZA MLADE!' Vučić saopštio fantastične vesti: Mnogim ljudima je ovo delovalo kao nešto što ne možemo da ispunimo (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je podeljeno 6.645 kredita za mlade za kupovinu stanova, ističući da je reč o jednoj od najvažnijih državnih mera usmerenih ka rešavanju stambenog pitanja mladih.

Vučić je tom prilikom govorio i o dosadašnjem interesovanju, ali i o planovima za dalje proširenje programa.

On je uz video ostavio i kratak opis: "Ne znam šta bih napisao ispod ovoga, ali vas molim da poslušate. Nisam smarao..."

Poštovani građani, sa ponosom i iskrenim zadovoljstvom vam saopštavam da smo upravo podelili 6.645 kredita za mlade za kupovinu stanova. Kada smo krenuli sa tom idejom, ljudima, posebno mladima, to je najpre izgledalo kao neverovatna stvar, kao stvar do koje se teško dolazi, kao nešto što država ne može da ispuni. Mi smo već sada, pre maja meseca, potrošili sav novac za garantne šeme koje smo kao država garantovali i davali, i moj predlog Vladi Srbije i ljudima koji donose odluke, i verujem da će ga prihvatiti, je da povećaju iznos za ovu godinu za još 300 miliona evra, da prihvatimo još hiljade mladih ljudi koji na taj način rešavaju svoje ključno životno pitanje. I u vezi sa tim, a tiče se porodičnog zakona koji se nalazi na javnoj raspravi, rekao je predsednik Vučić.

