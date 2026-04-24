Pavkov u Kazahstanu: Međunarodna organizacija za vodu temelj održivog upravljanja na globalnom nivou

Ministarka Sara Pavkov obratila se na jednoj od ključnih sesija, u okviru Regionalnog ekološkog samita 2026 u Astani, u Kazahstanu, na Okruglom stolu o osnivanju Međunarodne organizacije za vodu, ističući da Srbija snažno podržava ovu inicijativu kao odgovora na sve složenije globalne ekološke izazove sa kojima se svet suočava.

Na samitu, na kome učestvuje više od 50 zemalja sveta, Pavkov je, kao predstavnik Republike Srbije, rekla da ekološki izazovi današnjice ne poznaju granice i da je Međunarodna organizacija za vodu temelj saradnje i zajedničkog delovanja u oblasti zaštite i održivog upravljanja vodnim resursima na globalnom nivou.

„Izuzetno mi je drago što imamo priliku da, ovde u Astani, razmenimo svoja znanja, iskustva i vizije kako da, kroz zajedničko delovanje, odgovorimo na sve složenije izazove sa kojima se svet suočava. Klimatske promene, gubitak biodiverziteta, rastući pritisak na vodne resurse samo su neki od njih i zahtevaju zajednički, koordinisan i inkluzivan odgovor međunarodne zajednice. Hvala predsedniku Republike Kazahstana, gospodinu Kasimu Žomartu Tokajevu, na inicijativi koja nas je okupila, a to je osnivanje Međunarodne organizacije za vodu, čvrstog temelja koji će nam omogućiti efikasno zajedničko delovanje i adekvatan odgovor na izazove sa kojima se suočavamo. Srbija će svojim znanjem i iskustvom dati pun doprinos njenom radu u cilju održivog razvoja i zaštite biodiverziteta“, rekla je Pavkov.

Ministarka je istakla i da su međunarodna saradnja, kao i čvrsti bilateralni i prijateljski odnosi koje je izgradio predsednik Aleksandar Vučić, naša najveća snaga, i da Srbija, kao aktivan i pouzdan partner, pruža punu podršku osnivanju Međunarodne organizacije za vodu.

„Srbija ne stoji po strani! Snažno smo posvećeni ispunjavanju svojih međunarodnih obaveza i kontinuiranom unapređenju nacionalnih politika u oblasti zaštite životne sredine, sa jasnim ciljem očuvanja prirodnih resursa i izgradnje održivog razvoja. Nastavljamo još snažnije delovanje u tri ključna pravca: jačanju otpornosti na klimatske promene, obezbeđivanju jednakog pristupa vodi za sve građane i unapređenju međunarodne saradnje u ostvarivanju ovih ciljeva.“, rekla je Pavkov.

Autor: A.A.