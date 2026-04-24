Blokaderi će poludeti od besa: Venecijanska komisija uvažila ono što su zgubidani napali

Venecijanska komisija objavila je danas ekspertsko mišljenje o setu pravosudnih zakona usvojenih u Narodnoj skupštini 28. januara 2026. godine.

Danas je Venecijanska komisija, na zahtev predsednice Narodne skupštine Srbije Ane Brnabić, objavila ekspertsko mišljenje o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sudijama i Zakona o sedištima i teritorijalnoj nadležnosti sudova i javnih tužilaštava, koje je Narodna skupština usvojila 28. januara 2026. godine.

U svom ekspertskom mišljenju, Venecijanska komisija je pozdravila upravo ono što su "blokaderi" i mediji koji ih podržavaju najviše kritikovali i osporavali - a to je da o upućivanju tužilaca više ne odlučuje vrhovni javni tužilac, odnosno Zagorka Dolovac, već Visoki savet tužilaštva.

U svom mišljenju, Venecijanska komisija je navela i da prepoznaje legitimnost ciljeva vlasti -unapređenje efikasnosti i jasnoće pravnog sistema, i samim tim, da prihvata prenos nadležnosti za odlučivanje o privremenim upućivanjima na Visoki savet tužilaštva, kao telo koje može obezbediti objektivno i transparentno upravljanje kadrovima u tužilaštvu.

Upravo ovu, ključnu izmenu, "blokaderi" su navodili kao način na koji vlasti pokušavaju da utiču na istrage i opstruišu pravdu, dok su sada dobili odgovor da rešenje koje je uvedeno tzv. "Mrdićevim zakonima" ono koje umnogome dodatno obezbeđuje i garantuje samostalnost tužilaštva i efikasnost u istragama.

Pored ovoga, u svom ekspertskom mišljenju, Venecijanska komisija se pozitivno osvrnula na još neka rešenja, kao što je to da zakon treba da precizira u kojim slučajevima Vrhovno javno tužilaštvo ima obavezu da obavesti Ministarstvo pravde o međunarodnim sporazumima o saradnji, ali i da, iako mandati predsednika sudova treba da budu po pravilu neobnovljivi, jeste važno da se zakonima predvide izuzeci u ograničenim slučajevima.

Pored ovoga, u ekspertskom mišljenju Venecijanske komisije date su dodatne preporuke za unapređenje seta pravosudnih zakona. Konačno, Venecijanska komsija poručuje i da prima k znanju i pozdravlja spremnost vlasti Republike Srbije da preduzmu potrebne korake radi sprovođenja ovih preporuka i ostaje na raspolaganju za dalju pomoć, uključujući ocenu budućih nacrta zakonskih izmena.

Sve u svemu, ključnu izmenu uvedenu tzv. "Mrdićevim zakonima" Venecijanska komisija je pozdravila, kao i spremnost vlasti da nastave konstruktivnu saradnju koja datira još iz vremena izmena Ustava Republike Srbije u oblasti pravosuđa.