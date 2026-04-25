'UČEŠĆE SRBIJE NA WPC VEOMA VAŽNO' Vučić iz Francuske: Važno je da se čuje glas malih i suverenih zemalja

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Parizu da je za Srbiju veoma važno što će učestvovati na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici (World Policy Conference - WPC) u Šantiliju, jer je to velika i značajna platforma na kojoj može da se čuje glas malih zemalja koje žele da sačuvaju samostalnost, nezavisnost i suverenost.

Predsednik Vučić je rekao da će tema razgovora biti situacija u svetu, i o onome što bi trebalo da bude urađeno.

- Za neki minut idemo u Šantili, gde će biti održano, rekao bih, mnogo sesija po pitanju globalne politike i nekoliko predsednika različitih država, uključujući i mene, govorićemo o situaciji u svetu i o onome što bi trebalo da uradimo, kako da se ponašamo sa našim prognozama, mada je teško prognozirati u svetu u kojem nema pravila. Sa gospodinom Tijeri de Monbrijalom (osnivač i izvršni predsednik WPC) se dugo znamo i beskrajno mu hvala na mogućnosti da govorimo na jednoj velikoj i značajnoj platformi - rekao je Vučić.

Istakao je da je uveren da će učešće Srbije biti značajno ne samo za nas, već i za one koji hoće da razumeju glas malih, glas Globalnog juga i glas onih koji ne odlučuju o svetskim stvarima, a koji u svakom slučaju žele da sačuvaju svoju samostalnost, nezavisnost i suverenost.

- Onih koji žele da sačuvaju svoju nezavisnost i suverenost - naglasio je predsednik Vučić.

Dodaje da će biti veliki broj svetskih lidera u Šantiliju, i kaže da je važno da se pojavimo danas u Francuskoj i da kažemo svoj stav.

- Ono što je za mene važno, i što je glavni deo mog polusatnog obraćanja je kakva je pozicija malih nezavisnih zemalja, šta je to što vidimo kao problem, šta je to na šta možemo da utičemo i kako vidimo svet, Srbiju u Evropi i kako vidimo ponašanje Evrope. I naravno, kojom brzom, ne mogu još reći dominacija, ali napredak Kine koji ide u odnosu na ostatak sveta - kazao je Vučić.

MITINZI

Na pitanje o mitinzima SNS u Beogradu i Novom Sadu od 26. do 28. juna, kao i da li to znači da smo blizu izborima, Vučić je rekao da on raspisuje izbore.

- Organizovali smo i tek ćemo da organizujemo. Kako sam čuo od Darka Glišića prijavio je skup, sve oko Vidovdana, onako kako se to radi, po zakonu. Za nas je postalo čudno kada se stvari rade po zakonu, navikli smo da kako ko hoće dođe i zauzima ulice, ali mi radimo po zakonu. Biće to vreme važnih i velikih odluka - rekao je predsednik Vučić.

Kazao je da još neće otkriti kada će biti izbori.

NASILJE U ZEMUNU

O blokaderskom nasilju u Zemunu, Vučić je rekao da je to deo svakodnevne rutine u kojoj neko misli da ima pravo na prostor i život ljudi, da maltretira ljude.

- To vreme je prošlo, davno prošlo, i kao što ste mogli da vidite, nisu uspeli nikoga da maltretiraju, naprotiv. Gotovo je sa tim, samo se nadam da će dobro razumeti da je to vreme za nama, i da demokratske forme i procedure, već rekao bih osnovne demokratske vrednosti moraju da se poštuju. I ja pozivam sve da to poštuju, i one koji su za "studenti pobeđuju", i one koji su za to da Srbija pobeđuje. Samo da budu mirni i pokažu respekt jedni prema drugima - naglasio je Vučić.

Margetić

Kaže da neće da komentariše laži koje je Domagoj Margetić izrekao juče u Sarajevu, na promociji svoje knjige.

- Toliko je to glupo i sumanuto, mogli su Hrvati nešto bolje sa smisle - rekao je Vučić kratko.

O Đokiću

Vučić dodaje da je Vladana Đokića gradila Evropa i ceo Zapad, da je reč o starijem čoveku, na pitanje da li se plaši duela sa njim.

- Na njegovoj strani su regionalna, evropska, svetska mašinerija. Na mojoj strani su, da se našalim, mladost i perspektivnost. Svakako će biti teško i izuzetno zahtevno. Šalu na stranu, ko god bude sa naše strane moraće da se bori. Čini mi se da je on najbolje govorio o sebi u prethodnom periodu, svime onime što je radio protiv univerziteta. Biće to zahtevna borba. Ljudi će imati da biraju između Đokića, i da li ću sa druge strane biti ja, ili neka nestranačka, stranačka ličnost. Đokić je trenutno jedini koji ima nedvosmislenu podršku Evropske unije i drugih faktora - kazao je predsednik Vučić.

O mišljenju Venecijanske komisije o izmenama zakona o pravosuđu, predsednik naglašava da će poštovati sve što oni kažu.

