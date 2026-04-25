VUČIĆ IZ FRANCUSKE RASKRINKAO LAŽI IZ HRVATSKE I SARAJEVA: Picula priča gluposti sa kalašnjikovim, a meni AI montažom 'nakačili' pušku! NISMO SA MARSA PALI!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima nakon učešća na konferenciji u Francuskoj.

U nikad oštrijem tonu, predsednik je opisao razgovore sa stranim zvaničnicima i otkrio kakvo licemerje vlada kada je reč o Srbiji i Ukrajini.

Vučić je rekao da je razgovor bio odličan, kao i sastanci sa drugim zvaničnicima od Rumunije do Kazahstana.

- WPC, ovu konferenciju, se nadam da ćemo dovesti u Beograd, i da ćemo imati neku ovako važnu sesiju u Beogradu. Dobro je da smo čuli sve što je Makron imao da kaže. Sve je jasnije u kom će se smeru kretati Evropa, sve više identitetskih pitanja, već postavljanja zemalja kao potpuno nezavisnih u različitim oblastima, a da će se držati samo po pitanju spoljnih poslova i odbrane zajedno. Dakle dalja federalizacija ili konfederalizacija Evrope - naglasio je on.

Kaže da je govorio o gaženju prava našeg naroda na KiM i kršenju međunarodnog prava.

- Srbija je u Evropi, i nikada to neće biti drugačije, nismo sa Marsa, niti ćemo skoro tamo otići. To nije samo geografska, već i politička i geostrateška odrednica u krajnjem smislu. Ja ne vidim kako u budućnosti da Evropa prati Kinu i Ameriku. Ja mislim da su potrebne stvarno jače strateške odluke. Mi smo tu samo mali deo Evrope, tu je i Moldavija, Ukrajina, dakle, kada o svemu tome govorim, mi zaostajemo, da ne ispadne da kritikujem nekog drugog. Mi zaostajemo u AI, u robotici, automobilskoj industriji sve više u odnosu na Kineze - rekao je predsednik.

Dodaje da u Srbiji, kao i u Evropi, svi razmišljaju o odmorima i bolovanjima, a da toga nema u zemljama koje se bore za prosperitet, poput Kine.

- To je bio jedan od najvažnijih delova mog razgovora, pošto kod njih ima jedan antikineski odnos. Tu mislim na sve azijske zemlje koje napreduju, i na Vijetnam, i na Japan, Koreju. Imaju ljudi tigrovo oko, i rade, rade, rade. Mi smo kao Zapadno rimsko carstvo, gde uživamo u superiornosti sopstvenoj, a ne vidimo šta se dešava oko nas. Kao i kada gledate naše političke protivnike, oni nikada nisu upoznali nikoga ko je protiv njim, ko drugačije misli. Neće da razgovara, da vidi. Tako i mi, zapušimo oči i uši, i ne vidimo šta se dešava u Aziji i Africi - naglasio je on.

Dodaje da je Kina toliko snažnija od Evrope, već da strahovito napreduju i Turska i Rusija, govoreći o uticaju u Africi.

Na optužbe Tonina Picule da je on glavni faktor nestabilnosti u Evropi, Vučić ističe da mu je dovoljno da vidi sliku Picule sa kalašnjikovim u rukama, da razume sve njegove poruke.

- Govorio je o našim raketama. Znači ta raketa je poruka susedima, a pancerhaubice, kajove i drugo oružje nije? Nije poruka suseda stvaranje vojnog saveza sa Prištinom i Tiranom. Znate, mog su dedu ti koji su ga odveli u smrt, njih trojica su odveli njih 19. Mislili su da ih vode negde onako. Šta hoćete, da se ne branimo. A što se tiče inače njegovih glupih poruka, Picula govori često, ali malo i glupo. Oni misle da treba da im se dodvoravamo, ne bi li oni promenili svoj jezik o Srbiji. Znate li koliko me briga šta će reći picula u Evropskom parlamentu - rekao je on.

Vučić ističe da se na primeru Picule vidi potvrda onoga što je govorio danas, da misle da su moralno superiorni nad svima.

- Jednu stvar vam jutros nisam rekao. Pre 10 godina kada sam išao u Srebrenicu, moralo je da se zaustavi moguće buduće prijateljstvo između Srba i Bošnjaka. Ko zna koje su službe organizovale incidente tamo, ne samo bošnjačke. Kada bi se krenulo u bilo kakve ozbiljne razgovore, recimo o auto-putu do Sarajeva, onda krenu da izmišljaju gluposti kao što je Sarajevo safari. Ne razumem sada kog je ubio Bakir Izetbegović. I to dovodite nekog lokalnog kretena, za kog znate da je hrvatski Milovan Brkić - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da je priča o Sarajevo safariju toliko glupa, i da su za osam meseci promašili vreme kada je bio na Palama.

- Koristeći veštačku inteligenciju su mi nakačili pušku na levo rame, a niko ko je dešnjak ne nosi je na levom ramenu. Samo se zapitajte, kome odgovara rušenje odnosa između nas i Bošnjaka. Mi smo izgradili tri mosta i obnovili prema RS i BiH. Inače nam bilo ko drugi ne bi pomogao da to uradimo zajednički - kazao je on.

Autor: D.S.