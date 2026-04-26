Mesarović: Ugovoren plasman 60.000 litara srpskog vina na kinesko tržište

Ministarka ističe da kompanija samo u provinciji Šandong ima 200 maloprodajnih mesta.

"Dovoljno vam je da na ovo tržište dospete u samo nekoliko prodavnica, imajući u vidu da su ovde fluktuacija ljudi izuzetno velike", rekla je Mesarović za srpske medije.

Nakon obilaska maloprodajnih lanaca i sedišta kompanije "Shandong Hi-Speed", ministarka je podsetila da ova kompanija već uspešno posluje na teritoriji naše zemlje i to u oblasti infrastrukturnih projekata.

"Ali oni u Kini obavljaju niz delatnosti. Mi smo opredeljeni da u svim njihovim maloprodajnim objektima, a pre svega na benzinskim pumpama i u uslužnim prostorima na autoputevima, plasiramo našu robu, prehrambene i poljoprivredne proizvode, sve ono što nailazi na potražnju kod krajnjih potrošača u Kini", rekla je Mesarović.

Napominje da resorno ministarstvo radi sve kako bi domaći proizvodi dobili posebno mesto na avio letovima kineskih kompanija.Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine stupio je na snagu 1. jula 2024. godine.

Vrednost domaćeg izvoza na kinesko tržište iznosila je oko 1,9 milijardi dolara u 2025. godini, dok je u 2016. ta brojka iznosila 25 miliona dolara.

Sporazum o slobodnoj trgovini predviđa postepeno ili trenutno ukidanje carina na više od 10.000 srpskih proizvoda. Za prehrambenu industriju to znači direktno povećanje marže i konkurentnosti.

Umesto izvoza sirovina, otvoren je prostor za izvoz gotovih proizvoda sa većom dodatom vrednošću (džemovi, voćni sokovi, konditorski proizvodi). Za srpske vinare, Kina je tržište sa najbržim rastom kulture konzumacije vina.

Carine na srpska vina, koje su iznosile oko 42 odsto (kada se uračunaju svi doprinosi), biće potpuno ukinute u periodu od pet godina (svake godine niže za po 20 odsto).

Ovo omogućava našim vinarijama da se pozicioniraju u srednjem i premijum segmentu, gde je profitabilnost najveća.

Pored izvoza ruda i metala, Srbija u Kinu najviše izvozi drvo, elementi od drveta, elektromotori i elementi za automotiv industriju, kao i prehrambeni proizvodi - suve šljive, med, jabuke i smrznuto voće.

Autor: D.S.