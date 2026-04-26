'IZBORI SU BITI ILI NE BITI ZA SRBIJU!' Ministarka Đurđević Stamenkovski: Ili smo suverena država ili kolonija! (FOTO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da su budući izbori su biti ili ne biti i ispit za Srbiju kao naciju, koji, kako je rekla, moramo da položimo.

"Ovi izbori pred nama otvaraju dva puta, a pred nama će biti odgovor kojim putem želimo da krenemo. Da li ćemo biti država ili kolonija, da li ćemo biti suverena, nezavisna država, slobodna u svojim odlukama ili ona država koja dobija faksimile kada treba da donese neku odluku. Da li ćemo biti svoji na svome ili tuđini na sopstvenoj zemlji", poručila je ona.

Đurđević Stamenkovski je na skupu Srpske stranke Zavetnici u Sava Centru, govoreći o situaciji u Srbiji danas i političkim događajima u prethodnih godinu i po dana, navela je da Srbija nikada neće biti podeljena i dodala da je srpski narod zapamtio gorko iskustvo obojene revolucije.

"Ako oni misle da ovaj narod ima pamćenje mušice, grdno su se prevarili. I ovu obojenu revoluciju nije pobedila nijedna politička stranka i nijedan politički lider. Ovu obojenu revoluciju pobedili ste vi, građani Srbije, koji niste dozvolili da nas ponovo zavade, da ponovo udari Srbin na Srbina i da ponovo jurišaju na naše institucije tako što će vlast preuzimati na ulici, a ne na izborima", poručila je ona.

Dodala je da je ta stranka od prvog dana govorila ko su oni koji žele da sruše Srbiju i ukazala da su u pitanju ljudi koji rade po zadatku spolja.

"Tog trenutka kada je Marta Kos stegla šaku nekome ko pretenduje da bude lider opozicionih struktura, mi nemamo nikakvu dilemu da će njihova politika isključivo da se vodi iz Brisela. A Srbija tu politiku i ne treba i ne želi da ima. I građani Srbije nama nisu dali mandat da bismo mi bili nečije marionete i kebane", navela je ona.

Naglasila je da Zavetnici nikada nisu bili stranka koja je protiv države Srbije, već da je uvek imala državotvornu i patriotsku misao.

Navela je da je ta stranka imala ozbiljan opozicioni staž, ali da je jako dobro znala da kritika ne služi da se državi oteža, već kako bi joj se pomoglo.

"Upravo su to motivi zbog kojih smo se pridružili i odgovorili na poziv i prigrlili poverenje koje nam je dato da učestvujemo u institucijama i da donesemo novu energiju, novu svežinu i potpuno nove ljude", rekla je ona.

Govoreći o radu Zavetnika u okviru izvršne vlasti, istakla je da su oni vratili porodicu u središte državne politike, ističući da danas sve institucije, od lokalnog do najvišeg vladinog nivoa, svoju politiku usmeravaju ka tome da zaštite interes i integritet porodice.

Naglasila je da je danas Srbija zemlja sa najvećim roditeljskim dodatkom za novorođenu decu i dodala da je samo u prethodnoj godini isplaćeno više od 44 milijarde dinara za podršku roditeljima i njihovo osnaživanje.

Naglasila je da je u 2026. godini, tokom prva tri meseca rođeno 500 beba više nego u 2025. godin, što, prema njenim rečima, pokazuje da mere Ministarstva daju konkretne rezultate i da demografska obnova ostaje apsolutno nacionalni prioritet.

"Nema eksperimentisanja sa porodicom. Nećemo dozvoliti i oštro ćemo se protiviti svim idejama iz uvoza i iz inostranstva koje imaju za cilj da redefinišu naše porodične vrednosti, koje imaju za cilj da razore našu porodicu", kazala je ona.

Takođe, Stamenkovski je istakla da bitku za demografsku obnovu i očuvanje porodičnih vrednosti Srbija ne sme i neće da izgubi.

"Bitku za porodicu kao nacionalni prioritet, kao najvažniju temu u društvu, Srbija neće i ne sme da izgubi jer Srbija upravo i jeste jedna velika porodica", poručila je ona.

pročitajte još Mesarović sa rukovodstvom HBIS Grupe: Razgovori o dolasku novih kineskih kompanija u našu zemlju

Kada je reč o zakonu "roditelj-negovatelj", ukazala je na to da se o toj temi danas više ne govori, već radi i dodala da smo na pragu usvajanja tog zakona.

"Taj zakon je više od propisa, više od mere, taj zakon je više od akta i dokumenta. On će tim ljudima značiti ne samo finansijsku naknadu, nego i siguran oslonac, zdravstvenu zaštitu, penzijsko osiguranje", rekla je ona.

Kada je reč o položaju radnika u Srbiji, ukazala je na to da je minimalna cena rada povećana za 38 odsto i dodala da Zavetnici ne žele da u zemlji bude radnika koji nema dostojanstvo.

"Želimo da svaki čovek koji radi može da živi od svog rada, da se njegov trud isplati, da je njegov trud na adekvatan način plaćen. Prava radnika za nas nisu floskula. Mi ne želimo da Srbija bude zemlja jeftine radne snage i Srbija to više nije", istakla je Stamenkovski.

Kada je reč o položaju boraca u Srbiji danas, istakla je da je Srbija 2000. godine bila razorena obojenom revolucijom zbog čega su srpski borci bili zaboravljeni.

"Kao ministarstvo koje je zaduženo da poboljša njihov položaj učinili smo mnogo toga u prethodnom periodu, ali nastavićemo to da činimo i u vremenu pred nama dok svaki borac ne bude osetio da ga društvo pamti, da svaki građanin ne zaboravlja njegovu žrtvu i da je tu da to vrednuje", rekla je ona.

Autor: A.A.