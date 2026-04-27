Blokaderski advokat očajan: Mi ni oko čega ne možemo da se dogovorimo, svađamo se oko svega! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Blokaderski advokat i pajtos Save Manojlovića, Vladimir Terzić, pao je u očaj tokom emitovanja Utiska nedelje.

Kako je sam podelio na društvenim mrežama, shvatio je da blokaderi ni oko čega ne mogu da se dogovore, već se svađaju oko svake sitnice.

"Utisak posle pola sata Utiska. Naši ne mogu da se dogovore ni oko čega. Previše lidera, previše sujete, svi bi da budu prvi, niko neće da prizna da je neko drugi bolji kandidat ili frontmen."

"Sa druge strane, vlast ima jedan centar odlučivanja. Vučića. Njega slušaju, ne raspravljaju previše i zato deluje kao da znaju šta rade, i to im prolazi."

"Imamo društvo poslušnih glupaka i neposlušnih pametnjakovića," napisao je Terzić.

