NASTAVLJENE KONSULTACIJE KOD PREDSEDNIKA SRBIJE: Nakon SPO, Vučić se sastao sa predstavnicima SRS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavio je konsultacije sa predstavnicima stranaka.

U Predsedništvu Srbije počele su konsultacije predsednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srpske radikalne stranke (SRS).

Iz ove stranke na konsultacije kod predsednika Vučića došao je zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj sa saradnicima.

Vučić se ranije danas sastao sa predstavnicima Srpskog pokreta obnove.

U Predsedništvu Srbije počele su konsultacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima stranke Srpskog pokreta obnove (SPO).

Iz ove stranke na konsultacije kod predsednika Vučića došao je predsednik SPO-a Aleksandar Cvetković sa saradnicima.

Konsultacije se održavaju u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Vučić je počeo konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.

Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije, Socijalističke partije Srbiije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke, Udruženih sindikata Srbije Sloga, Jedinstvene Srbije, Zeleni Srbije, Ruske stranke.

On je razgovarao i sa predstavnicima Narodne stranke, Alternative za promene, Ujedinjene seljačke stranke i stranke Pokret snaga Srbije - BK.

Teme konsultacija su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

"Vučić ponovo pruža ruku"

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ukazala je ranije da je veoma važno to što će Vučić pozvati na dijalog i istakla da vanredni parlamentarni izbori nisu najvažnije pitanje za Srbiju pod okolnostima kada svetu preti najveća ekonomska kriza.

- Neki stručnjaci govore da će nova kriza biti veća i od svetske ekonomske krize 2008. i 2009. godine - rekla je ona.

Istakla je da predsednik Vučić opet pruža ruku, iako do sada nije bilo pozitivnih odgovora na njegove pozive za dijalog.

- On ponovo pruža ruku i kaže kao pravi predsednik svih građana 'ljudi, vanredne su okolnosti u čitavom svetu. Hajde da razgovaramo'. Ja se nadam da će prihvatiti, ako ne prihvate to pokazuje još jednom njihovu krajnju neodgovornost prema građanima - rekla je Brnabić.

Istakla je da je Vučiću uvek na prvom mestu Srbija i da će upravo zbog dobrobiti zemlje i njenih građana na dijalog da pozove sve, bez obzira na njihove ranije uvrede i izjave u kojima su pozivali na njegovo ubistvo i ubistvo njegove porodice,.

Ocenila je da taj dijalog neće biti lak, ali da je predsednik Vučić spreman na to zarad Srbije.

Autor: Jovana Nerić