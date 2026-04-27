'LJUDI ČESTITOG SRCA, VELIKO BLAGO DRŽAVE SRBIJE' Vučić zahvalio našoj vojsci: Nijednog trenutka niste doveli u pitanje snagu naše zastave, čast imena naše zemlje

Srpski vojnici su pokazali kako se čuva mir i međunarodno pravo, istakao je Vučić prilikom dočeka heroja iz Libana.

"Srpski vojnici pokazali kako se čuvaju međunarodno pravo i mir pri misiji UN", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uz video snimak koji je objavio na svom Instagram nalogu.

Kako je istakao svi ovi ljudi čestitog srca danas su veliko blago države Srbije, naše Vojske.

- Hvala na hrabrosti, radu, što se izdržali bez svojih porodica i što nijednog trenutka niste doveli u pitanje ugled srpskog vojnika, snagu naše zastave, čast imena naše zemlje - poručio je Vučić.

Autor: A.A.