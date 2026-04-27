Mesarović: Uvodimo avio-kargo linije iz kineskih provincija ka Nišu

Potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas u Šiđijažuangu da se radi na uspostavljanju avio-kargo linija iz kineskih provincija ka Nišu što bi Srbiju pozicioniralo kao važan logistički centar u lancu snabdevanja između Istoka i Zapada.

"Želimo da Srbija bude čvorište, odnosno zemlja u koju će se prevoziti roba iz Kine i dalje transportovati u druge zemlje", rekla je Mesarović u izjavi za srpske medije.

Ministarka je istakla da će tim povodom predstavnici kineske kompanije "Hebei Transportation Investment Group" boraviti u Beogradu u narednom periodu, kada će se susresti sa predstavnicima svih važnih institucija koje bi trebalo da učestvuju u tom procesu.

"To pokazuje da postoji ozbiljna namera za saradnju sa Srbijom", ocenila je.

Mesarović je u toku dana posetila kompaniju "Hebei Land Port Group" koja u Batajnici poseduje terminal u okviru kojeg vrši pretovar robe putem železničkog saobraćaja.

"To je negde platforma buduće saradnje kad je u pitanju primena Sporazuma o slobodnoj trgovini. Radimo intenzivno na razvoju više pravaca transporta. Njima je u fokusu železnički saobraćaj, ali vrše prevoz robe i putem broda", rekla je Mesarović.

Kineska kompanija izrazila je danas spremnost da proširi svoje skladišne kapacitete u Batajnici, ali i prostor za pretovar robe.

"Izrazili su apsolutnu nameru da u neposrednoj blizini postojećeg terminala, kupe zemljište već u ovoj godini kako bi proširili svoje kapacitete. To je negde i ključna poruka ka nama, imajući u vidu da se takve investicije realizuju u zemljama sa kojima planirate dugoročnu i ozbiljnu privrednu aktivnost", istakla je Mesarović, koja je ranije u toku dana posetila međunarodnu kopnenu luku u Šiđijažuangu.

U tu luku je pre nekoliko dana prispeo prvi voz sa srpskim proizvodima, koji je 31. marta krenuo iz Batajnice.

Voz je u kinesku provinciju Hebej dopremio bakar, čelik, asfalt, ostaci šećerne trske i drvo, a u narednom periodu planiran je i transport voća.

U razgovoru sa partijskim sekretarom provincije Hebej Ni Yuefeng ukazano je na moguću saradnju u oblasti direktne prodaje putem društvenih mreža.

"Partijski sekretar je pružio direktnu podršku u ostvarivanju kontakta. Već ujutru nas očekuje bitan sastanak sa najvećim platformama koje posluju ne samo u ovoj provinciji, nego uopšte u Kini. Imajući u vidu da je to najzastupljeniji vid prodaje na kineskom tržištu, oni će nam pružiti direktnu podršku u ostvarivanju saradnje sa tim kompanijama, kako bi se srpski proizvodi našli na tim platformama, a kako bismo dobili na jednoj ukupnoj obimnosti", rekla je ministarka.

Ističe da partijski sekretar pruža punu podršku i kada je u pitanju razvoj kineske kompanije HBIS u Srbiji, u čijem vlasništvu je smederevska železara.

Ministarka je u toku dana imala niz sastanaka sa više lokalnih kompanija koje bi mogle da budu strateški partneri za domaću kompaniju Simpo, ali i saradnici kompanije Jumko.

Mesarović je u toku dana posetila biofarmaceutski park i kompaniju JA Solar, koja od 2005. godine proizvodi solarne panele i prateće elemente solarne industrije. Kompanija danas posluje u više od 130 zemalja.

Kineska kompanija Hebei Land Port Group planira izgradnju "Kinesko-srpske trgovinsko-ekonomske zone" kod železničkog terminala u Batajnici.

U pitanju je realizacija velikog logističko-trgovinskog projekta, koji uključuje razvoj logistike, skladišta, distribucije i trgovine, kao i inostrano skladište.

Kineska strana upravlja ovim projektima, dok srpska strana pruža administrativnu podršku.

Hebei Land Port Group predstavlja jednu od ključnih logističkih i infrastrukturnih kompanija u severnoj Kini, sa sedištem u provinciji Habej.

Njena osnovna delatnost je razvoj i upravljanje takozvanim kopnenim lukama (land portovima), odnosno logističkim centrima koji povezuju železnički, drumski i međunarodni transport.

Jedan od ključnih segmenata poslovanja kompanije jeste razvoj međunarodnih logističkih parkova, carinskih zona i distributivnih centara, što značajno skraćuje vreme transporta i smanjuje troškove izvoza i uvoza.

Zahvaljujući tome, kineski proizvodi brže stižu na evropsko tržište, ali se istovremeno otvara prostor i za plasman robe iz Evrope ka Kini.

Autor: Pink.rs