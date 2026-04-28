USTAŠKI UDAR NA SRBIJU I VUČIĆA PREKO BLOKADERSKE N1! Oko Srbije treba stvoriti sanitarni kordon! (VIDEO)

Hrvatski evroparlamentarac Tomislav Sokol rekao je da je Srbija je izvor zla i da oko Srbije treba stvoriti sanitarni kordon.

Hrvatski evroparlamentarac Tomislav Sokol na pitanje kakav je njegov stav prema Srbiji rekao je:

"Moj stav je isti već godinama ja to svo vreme ponavljam. Ja govorim istu stvar, da je politika popuštanja Srbiji promašaj, da je Srbija glavni izvor nestabilnosti cele jugoistočne Evrope, i da je treba mnogo žešće sankcionisati nego što je bilo do sada."

"Sve vreme govorim o opasnosti te velikosrpske politike u Crnoj Gori, potpomognute od strane SPC, koja pokušava ponovo da preuzme kontrolu nad Crnom Gorom."

"Velikosrpska ideologija nije doživela poraz, ja bih rekao da je sad jača nego ikad. Trenutna srpska vlada je više velikosrpska od Miloševića. Samo su okolnosti takve da nisu u stanju da to realizuju na silu pa koriste druge metode. I celo srpsko društvo je danas bliže četničkoj ideologiji nego što je to bilo krajem osamdesetih."

"Srbija je problem, apsolutno joj treba suspendovati sva evropska sredstva dok se tamo neke stvari ne promene. Ja bih rekao da oko Srbije treba stvoriti jedan sanitarni kordon, treba ih izolovati, i treba učiniti sve da se što više ograniči njihova opasna politika.



