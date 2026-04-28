Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je danas predsednika Švajcarske Konfederacije Gija Parmelana, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji 28. i 29. aprila 2026. godine.
- Veoma sam srećan što mogu da ugostim švajcarskog predsednika posle 18 godina!
- Švajcarska je jedan od najvećih investitora u Srbiji na nivou od 3 milijarde evra, rekao je Vučić posle potpisivanja Ugovora o švajcarsko-srpskom programu inovacija.
Vučić je nabrojao nekoliko svetski poznatih kompanija iz Švajcarske koje posluju u Srbiji, te naglasio i da su naši ljudi koji žive i rade u Švajcarskoj most koji spaja naše zemlje.
Prema protokolu, sledi potpisivanje Ugovora o švajcarsko-srpskom programu inovacija u prisustvu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Švajcarske Konfederacije Gija Parmelana.
Tokom posete Beogradu i Srbiji, biće obeležena i 110. godišnjica uspostavljanja bilateralnih odnosa dveju zemalja.
Posle svečanog dočeka i upoznavanja obojice predsednika sa članovima delegacija obeju zemalja, prema uobičajenom protokolu ušli su u Palatu Srbija gde je usledio razgovor u četiri oka.
Predsednik Vučić svečano je dočekao predsednika Švajcarske Konfederacije Gija Parmelana ispred Palate Srbija uz sve državne počasti - intoniranje himni, crveni tepih i počasnu smotru Garde posle čega se švajcarski predsednik naklonio srpskoj trobojci.
