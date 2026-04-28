UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS Vučić nakon sastanka sa švajcarskim predsednikom: Verujem da će ova poseta biti dodatni podstrek za razvoj odnosa Švajcarske i Srbije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je danas predsednika Švajcarske Konfederacije Gija Parmelana, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji 28. i 29. aprila 2026. godine.

- Veoma sam srećan što mogu da ugostim švajcarskog predsednika posle 18 godina!

- Švajcarska je jedan od najvećih investitora u Srbiji na nivou od 3 milijarde evra, rekao je Vučić posle potpisivanja Ugovora o švajcarsko-srpskom programu inovacija.

Vučić je nabrojao nekoliko svetski poznatih kompanija iz Švajcarske koje posluju u Srbiji, te naglasio i da su naši ljudi koji žive i rade u Švajcarskoj most koji spaja naše zemlje.

Potpisivan Ugovor o švajcarsko-srpskom programu inovacija

Prema protokolu, sledi potpisivanje Ugovora o švajcarsko-srpskom programu inovacija u prisustvu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Švajcarske Konfederacije Gija Parmelana.

Tokom posete Beogradu i Srbiji, biće obeležena i 110. godišnjica uspostavljanja bilateralnih odnosa dveju zemalja.

U toku razgovor dvojice predsednika u četiri oka

Posle svečanog dočeka i upoznavanja obojice predsednika sa članovima delegacija obeju zemalja, prema uobičajenom protokolu ušli su u Palatu Srbija gde je usledio razgovor u četiri oka.

Svečani doček ispred Palate Srbija uz najviše počasti

Predsednik Vučić svečano je dočekao predsednika Švajcarske Konfederacije Gija Parmelana ispred Palate Srbija uz sve državne počasti - intoniranje himni, crveni tepih i počasnu smotru Garde posle čega se švajcarski predsednik naklonio srpskoj trobojci.

Tanjug/dejan živančević Tanjug/dejan živančević Tanjug/dejan živančević Tanjug/dejan živančević Previous Next

Predsedniku Švajcarske je upriličen svečani dokeč ispred Palate 'Srbija'.

Autor: S.M.