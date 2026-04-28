Hrvatskom poslaniku zasmetala izložba o Jasenovcu, pa mu Stevandić očitao lekciju: Probajte u Strazburu sa Tompsonovim koncertom!

Otvaranje izložbe u Evropskom parlamentu u Strazburu o logoru smrti Jasenovac, kao i prisustvo delegacije Narodne skupštine Republike Srpske, izazvalo je revolt hrvatskog evroparlamentarca Stephena Nikole Bartulice.

– Uplitanje koncepta tzv. „srpskog svijeta“ u institucije Evropske unije je skandalozno. Još je skandaloznije da se u Evropskom parlamentu pojavljuje Nenad Stevandić čija je ratna uloga iz 90-ih opterećena ozbiljnim optužbama i brojnim svjedočanstvima o progonu Hrvata i muslimana – objavio je Bartulica na društvenoj mreži Iks.

On se tu nije zaustavio, nego je nastavio da morališe i da dokazanu fabriku smrti nacističke, marionetske i genocidne NDH naziva „osjetljivom povijesnom temom“. Naime, prema njegovim riječima, to što neko nije pravosnažno osuđen (Stevandić), ne znači da politička i moralna odgovornost ne postoji.

–Upravo suprotno, takve osobe ne bi smjele biti dio događaja koji se bave osjetljivim povijesnim temama poput Jasenovca – tvrdi Bartulica.

Međutim, uskoro je uslijedio odgovor vođe srpske delegacije, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenada Stevandića.

–Poštovani, nikad nisam osumnjičen ni optužen za stvaranje Republike Srpske koja čuva antiustaško nasljeđe. Klevete koje spinujete sam oborio na sudu i dobio nadoknadu. Osporavanjem istine o antinacizmu i ustaštvu izabrali ste stranu. Probajte u Strazburu sa Tompsonovim koncertom! – odgovorio mu je Stevandić.

Podsjećamo, u Evropskom parlamentu u Strazburu otvorena je izložba pod nazivom „Koncentracioni logor Jasenovac: Sjećanje i nasljeđe“. Organizator je poslanik Evropskog parlamenta iz Francuske Aleksandar Nikolić. Budući da danas počinje sjednica parlamenta, svi evroparlamentarci će još jednom moći da se informišu o užasima koncentracionog logora Jasenovac u kome je počinjen genocid nas Srbima, Jevrejima i Romima. Očigledno je da to i danas mnogima (posebno iz Hrvatske) smeta, pa traže izgovor i skreću temu na Stevandićeve ratne dane, za koje ga ni jedan sud nije ni osumnjičio.

Autor: Jovana Nerić