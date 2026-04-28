SKANDAL! TUŽILAŠTVO ĆUTI O POKUŠAJU LINČA DRIDA: Piper otkrio šta čeka Srbiju ako se blokaderi dokopaju vlasti - PINOČE JE ZA NJIH MALO DETE! (VIDEO)

Prošlo je tačno godinu dana od kada je razularena blokaderska rulja u Novom Sadu pokušala da ubije dekana Patrika Drida

- Ovi užasni snimci nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Ali jesu ostavili ravnodušnim tužilaštvo u Novom Sadu. Da li znate koliko ljudi je odgovaralo zbog ovog pokušaja ubistva? A prošlo je godinu dana. Niko. Nula osoba. Niko nije optužen za bilo kakvo krivično delo od strane tužilaštva u Novom Sadu - započinje analitičar Uroš Piper.

- Znači ovo što se dogodilo je po tužilaštvu u Novom Sadu nešto potpuno normalno i nešto što treba da bude prihvatljivo u našem društvu. Niko, ni protiv jedne osobe se ne vodi krivični postupak. E, to vam je danas tužilaštvo u Srbiji, određeni delovi tužilaštva koji su potpuno odmetnuti od države i rade u potpunosti za blokadere.

- Ali još bitnije od svega. To je pokazatelj šta bi oni radili da su sutra vlast. Izvodili bi ljudi iz kuća. Žene bi odvodili na nepoznatA mesta. Decu izbacivali iz vrtića. Starim roditeljima oduzimali penzije. E, to je to. Oni bi napravili Čile Pinočeov iz 70-ih godina gde bi stadione punili svojim političkim protivnicima iz SNS-a - ističe on.

- To je ono što blokaderi nude i oni su to pokazali. Oni to pokazuju u posljednjih 18 meseci. I imaju za to podršku delova pravosuđa i nažalost policije u Srbiji. Zato se nadam da izbori brzo slede. Da će biti počišćeni, ali bukvalno počišćeni sa političke scene. I da će se normalnost uskoro vratiti u Srbiju - zaključuje Piper.

Autor: D.S.