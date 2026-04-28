HEROJI NE UMIRU-ONI ŽIVE U NAŠEM SEĆANjU Miloš Vučević položio venac na spomenik Tibora Cerne u Debeljači

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević danas je u Debeljači položio venac na spomenik Tiboru Cerni, heroju koji je život dao braneći otadžbinu na Košarama.

Tom porilikom Vučević je posetio njegovu porodicu Tibora Cerne, kojoj, kako je naglasio, dugujemo veliku zahvalnost.

- Njegova žrtva nas obavezuje da pamtimo, poštujemo i čuvamo slobodu za koju su se borili najhrabriji među nama. Heroji ne umiru – oni žive u našem sećanju i u svakoj pobedi Srbije. Večna slava Tiboru Cerni - naveo je Vučević.

Autor: Jovana Nerić