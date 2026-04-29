ZEMLJO OTVORI SE! Ammar Mešić i blokaderi 'pobedili', pazite sad, u Kosovskom boju u Brazilu! (VIDEO)

Ponovo pruža podršku blokaderima - ali iz topljih krajeva

Glumac i blokader Ammar Mešić objavio je snimak iz Brazila u kojem pruža podršku blokaderima, ni manje ni više nego uz reči koje se pripisuju knezu Lazaru Hrebeljanoviću uoči Kosovske bitke 1389. godine.

U Mešićevom snimku, dok drži transparent podrške blokaderima, čuju se reči koje se pripisuju knezu Lazaru: "Ja ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kolika sila mi preti, nego po tome koliku svetinju branim".

STUDENTI POBEĐUJU! Od mene za vas! ❤️ pic.twitter.com/fdGim76YdC — Ammar Mešić (@AmmarMesic) 28. април 2026.

Podsetimo, ovo nije prvi put da Mešić pruža podršku blokaderima - ali iz toplijih krajeva.

Tako je pre oko godinu i po dana, iz Zagreba pozivao na protest blokadera, potom je došao na protest, pa odleteo u toplije krajeve - u Portugal.