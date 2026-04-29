SRBIJA I GRČKA ZAJEDNO PROTIV NASILJA: Ministarka Macura u Atini predstavila platformu "Čuvam te"

Ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost i sprečavanje nasilja, Tatjana Macura, boravi u zvaničnoj poseti Grčkoj gde je sa tamošnjim ministrima dogovorila jačanje saradnje u borbi protiv vršnjačkog nasilja i podršci mladima.

U pratnji ambasadora Nikole Nedeljkovića, Macura se sastala sa grčkom ministarkom prosvete Sofijom Zaharaki. Glavna tema bila je razmena iskustava u zaštiti dece, sa posebnim fokusom na suzbijanje vršnjačkog i digitalnog nasilja.

Platforma "Čuvam te" kao model za region

Ministarka Macura je grčkim kolegama detaljno predstavila srpsku platformu "Čuvam te".

Integrisani pristup: Sistem povezuje prosvetu, socijalnu zaštitu, zdravstvo i policiju.

Cilj: Brza reakcija i efikasna zaštita dece u digitalnom i stvarnom svetu.

Poziv: Ministarka Zaharaki je pozvana u Srbiju kako bi se uživo uverila u rad ovog sistema.

Saradnja i sa ministarstvom zdravlja

Macura je održala sastanak i sa ministrom zdravlja Grčke, Adonisom Georgiadisom. Razgovarali su o:

Reproduktivnom zdravlju: Važnost informisanja mladih o planiranju porodice.

Konferencija u Beogradu: Ministar Georgiadis potvrdio je dolazak na međunarodnu konferenciju "Za srce više" krajem maja u Srbiji.

Medicinske implikacije: Ukazano je na važnost pravovremenih odluka o roditeljstvu u skladu sa ličnim i profesionalnim planovima.

"Zajednički cilj je postizanje nulte tolerancije na nasilje.

Ulaganje u bezbednost i informisanost mladih je ključ za zdravo društvo", poručila je Macura.

Autor: D.S.