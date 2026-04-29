130.000 SRBA U ŠVAJCARSKOJ – A RAZJEDINJENI! Vučić bez dlake na jeziku: Sami smo krivi, a oni su NAŠE NAJVEĆE BLAGO!

Predsednik Vučić poručio da su Srbi u Švajcarskoj ogromno blago za Srbiju, ali upozorio na razjedinjenost i potrebu za jačom institucionalnom saradnjom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je i o položaju i značaju srpske dijaspore u Švajcarskoj, naglašavajući da tamo živi oko 130.000 naših ljudi, ali i da saradnja sa njima nije na nivou na kojem bi trebalo da bude.

Kako je istakao, nije zadovoljan institucionalnim odnosima sa Srbima u inostranstvu, ne samo u Švajcarskoj već ni u drugim zemljama sveta. Prema njegovim rečima, problem leži delom i u samoj organizaciji dijaspore, koja je često podeljena na više različitih klubova i udruženja.

- Imamo veliki broj klubova. Sa ovim glavnim imamo dobru i pristojnu saradnju, ali to uvek može da bude bolje – rekao je Vučić za Blic.

On je otvoreno priznao da odgovornost vidi i na strani Srbije, ali i u mentalitetu samih Srba, koji se, kako kaže, često dele gde god da se nalaze.

- Mi smo takvi da ćemo se podeliti u pet grupa, pet klubova i pet partija gde god da odemo. Srbi smo i u Srbiji i u Švajcarskoj i svuda isto funkcionišemo – poručio je predsednik.

Ipak, naglasio je da upravo zbog toga država mora ozbiljnije i odgovornije da pristupi odnosu sa dijasporom, uz više energije i želje za povezivanjem.

Vučić je posebno istakao da su Srbi u Švajcarskoj ogromna vrednost za Srbiju, ne samo kao most između dve države, već i kao ljudi koji su stekli znanja i iskustva u razvijenom sistemu.

- Oni su blago ove zemlje. Oni su most prijateljstva, ali i ljudi koji su naučili zanate i doneli znanje koje je za nas dragoceno – naglasio je.

Autor: Jovana Nerić