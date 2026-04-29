Brnabić: Spremni smo za izbore u svakom trenutku, 'studentska lista' je najveća opasnost za Srbiju

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da je Srpska napredna stranka (SNS) potpuno spremna za izbore kad god oni budu raspisani, istakavši da visoka izlaznost građana potvrđuje poverenje u demokratske procese, dok opozicione grupe koje pribegavaju blokadama vidi kao „privilegovani sloj društva“.

U intervjuu za TV Blic, Brnabić je ocenila da Srbija u prethodnom periodu nije prolazila kroz političku krizu, već kroz „krizu demokratije“, u kojoj je većinska Srbija bila uskraćena za osnovna građanska prava poput slobode kretanja i obrazovanja.

O izborima i „blokaderskom mitu“

Brnabić je odbacila tvrdnje da visoka izlaznost pogoduje opoziciji.

„Blokaderski je mit da velika izlaznost ne odgovara SNS-u. U 15 lokalnih samouprava gde su održani izbori nakon 'blokaderskog terora', zabeležena je vanredno visoka izlaznost i pobedila je naša stranka“, naglasila je ona.

Poseban osvrt napravila je na takozvanu studentsku listu, koju je definisala kao „najveću potencijalnu opasnost za Srbiju“ zbog, kako kaže, netransparentnosti onih koji ih organizuju i finansiraju.

Predsednička trka i dijalog

Na pitanje o potencijalnoj kandidaturi za predsednicu Srbije, Brnabić je kratko odgovorila:

Kandidatura: „Ima mnogo boljih potencijalnih kandidata za tu trku i za takvu poziciju.“

Dijalog sa opozicijom: Navela je da je spremna za razgovor sa liderima opozicije (Đilas, Tepić, Aleksić, Jovanović), ali da do toga ne dolazi jer oni „izbegavaju dijalog jer nemaju plan i program“.

Evropske integracije i sankcije Rusiji

Komentarišući izjavu šefice evropske diplomatije Kaje Kalas o neusklađenosti spoljne politike, Brnabić je potvrdila da je neuvođenje sankcija Rusiji glavna prepreka na putu ka EU.

„Verujem da bismo, ukoliko bismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji, već imali otvoren ne samo treći, već i mnoge druge klastere. Ipak, naša odluka je trajna i neće se promeniti dok je SNS na vlasti“, poručila je predsednica parlamenta.

Ona je dodala da je Srbija u potpunosti spremna za primenu mišljenja Venecijanske komisije i da je proces izmena zakona već pokrenut, ne čekajući junsko zasedanje ovog tela.

Autor: D.S.