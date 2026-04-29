VUČIĆ: Finansijski investitori veruju u Srbiju, obveznice po najpovoljnijim stopama

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija beleži odlične rezultate na međunarodnom finansijskom tržištu, ističući da strani investitori pokazuju ogromno interesovanje za državne obveznice.

Gostujući na Blic TV, Vučić je naglasio da poverenje investitora direktno proističe iz očuvane fiskalne i sveukupne stabilnosti zemlje.

Dominacija američkih investitora

Predsednik je izneo podatak o strukturi kupaca srpskih hartija od vrednosti, naglašavajući značajnu ulogu američkog kapitala.

Investitori: Čak 95 odsto učesnika u trgovini srpskim obveznicama (bondovima) dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država.

Povoljni uslovi: Vučić je istakao da se trgovina obavlja po veoma povoljnim stopama, što je jasan signal poverenja u srpske javne finansije.

"To znači da oni veruju u Srbiju, u njenu fiskalnu stabilnost i sveukupnu stabilnost zemlje", poručio je predsednik.

Detalji Ministarstva finansija

Vučić je najavio da će širi detalji o ovim transakcijama i stanju na tržištu kapitala biti poznati uskoro. Prema njegovim rečima, Ministarstvo finansija će danas ili sutra izaći sa kompletnim informacijama o novim uspesima Srbije na finansijskom tržištu.

Autor: D.S.

