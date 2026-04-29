VUČIĆ O TERMINU IZBORA: Državni interes ispred partijskog, odluka zavisi od nafte, NIS-a i EXPO-a

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da odluka o tačnom datumu održavanja izbora još uvek nije doneta, naglasivši da će se pri prelamanju te odluke rukovoditi isključivo državnim razlozima, a ne interesima stranke.

Gostujući na Blic TV, Vučić je objasnio da termin izbora zavisi od niza kompleksnih spoljnopolitičkih i ekonomskih faktora koji direktno utiču na stabilnost zemlje.

Faktori koji diktiraju datum

Predsednik je naveo da niko, pa ni on sam, u ovom trenutku ne može sa sigurnošću da potvrdi kada će se na birališta, jer to zavisi od:

Energetike i resursa: Rešavanja otvorenih pitanja vezanih za NIS i MOL, kao i kretanja cene nafte na svetskom tržištu.

Međunarodnih odnosa: Intenziteta pritisaka koji dolaze spolja.

Reforma: Obaveza iz evropske agende koje Srbija mora da ispuni u narednom periodu.

Argumenti "za" i "protiv"

Vučić je ukazao na dilemu pred kojom se nalazi državni vrh:

Argument protiv izbora: Strah od usporavanja velikih projekata. „Ako uđemo u izborne probleme, ko će da završava EXPO? Moramo da jurimo sa tim projektom“, upitao je predsednik.

Argument za izbore: Presecanje krizne situacije koja bi se u suprotnom mogla „provlačiti“ još pola godine.

„Oni iz opozicije polaze od sebe i razmišljaju na stranački način. Onaj ko vodi zemlju mora uvek prvo da razmišlja o državi“, poručio je Vučić.

Dualno obrazovanje: Prioritet su zanati i inženjeri

Predsednik se osvrnuo i na reformu obrazovanja, ističući da je Srbija postala regionalni šampion u dualnom obrazovanju.

Potrebe tržišta: Vučić je naglasio da je morao da interveniše jer je sistem „zapeo“ u pokušajima dodvoravanja univerzitetskom delu populacije, zanemarujući potrebu za bravarima, zavarivačima, zidarima i mesarima.

Proširenje na fakultete: Cilj je da se dualni model, osim u srednjim školama, značajno proširi i na visoko obrazovanje kako bismo dobili stručne mehatroničare i inženjere.

Autor: D.S.

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić najavio da će sve biti poznato za 20 dana! PADA ODLUKA O VOJNOM ROKU

Politika

NOTORNA JE LAŽ DA SE NAFTA NORMALNO IZVOZI, NIJEDAN TANKER NIJE PROŠAO ORMUZ: Vučić o haosu sa energentima u svetu: Ako se ne dogodi ništa za 48 sati.

Politika

Vučić otkrio kad će se znati termin izbora

Politika

NAFTA ĆE BITI DUPLO SKUPLJA ZBOG RATA NA BLISKOM ISTOKU?! Vučić štiti interese građana Srbije: Država ograničila rast cena goriva, maksimalno poskuplj

Politika

Vučić: Gorivo danas maksimalno poskupljuje do 3 dinara! Najmanje povećanje cene u svetu!

Politika

Vučić objasnio zašto NIJE DONETA ODLUKA O OKUPACIJI: Ne smemo da im damo status legalne oružane sile