VUČIĆ O TERMINU IZBORA: Državni interes ispred partijskog, odluka zavisi od nafte, NIS-a i EXPO-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da odluka o tačnom datumu održavanja izbora još uvek nije doneta, naglasivši da će se pri prelamanju te odluke rukovoditi isključivo državnim razlozima, a ne interesima stranke.
Gostujući na Blic TV, Vučić je objasnio da termin izbora zavisi od niza kompleksnih spoljnopolitičkih i ekonomskih faktora koji direktno utiču na stabilnost zemlje.
Faktori koji diktiraju datum
Predsednik je naveo da niko, pa ni on sam, u ovom trenutku ne može sa sigurnošću da potvrdi kada će se na birališta, jer to zavisi od:
Energetike i resursa: Rešavanja otvorenih pitanja vezanih za NIS i MOL, kao i kretanja cene nafte na svetskom tržištu.
Međunarodnih odnosa: Intenziteta pritisaka koji dolaze spolja.
Reforma: Obaveza iz evropske agende koje Srbija mora da ispuni u narednom periodu.
Argumenti "za" i "protiv"
Vučić je ukazao na dilemu pred kojom se nalazi državni vrh:
Argument protiv izbora: Strah od usporavanja velikih projekata. „Ako uđemo u izborne probleme, ko će da završava EXPO? Moramo da jurimo sa tim projektom“, upitao je predsednik.
Argument za izbore: Presecanje krizne situacije koja bi se u suprotnom mogla „provlačiti“ još pola godine.
„Oni iz opozicije polaze od sebe i razmišljaju na stranački način. Onaj ko vodi zemlju mora uvek prvo da razmišlja o državi“, poručio je Vučić.
Dualno obrazovanje: Prioritet su zanati i inženjeri
Predsednik se osvrnuo i na reformu obrazovanja, ističući da je Srbija postala regionalni šampion u dualnom obrazovanju.
Potrebe tržišta: Vučić je naglasio da je morao da interveniše jer je sistem „zapeo“ u pokušajima dodvoravanja univerzitetskom delu populacije, zanemarujući potrebu za bravarima, zavarivačima, zidarima i mesarima.
Proširenje na fakultete: Cilj je da se dualni model, osim u srednjim školama, značajno proširi i na visoko obrazovanje kako bismo dobili stručne mehatroničare i inženjere.
Autor: D.S.