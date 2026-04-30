VELIKI LJUDI SANJAJU VELIKE SNOVE! Predsednik Vučić podelio kadrove koji govore o tome koliko smo napredovali, pa poručio šta želi svim građanima Srbije (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti putem svoje najnovije objave na Instagramu, gde je još jednom istakao viziju razvoja i napretka zemlje. U trenutku kada se realizuju brojni infrastrukturni i razvojni projekti, predsednik je podelio sa građanima optimizam i veru u budućnost Srbije.

- Ja verujem u velike snove, moji snovi su samo najbolje za građane Srbije - napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu, na kojoj je objavio i fotografije novog lica Beograda, lepšeg i grandioznijeg nego ikada.

Ovakvom porukom predsednik Vučić još jednom naglašava da su razvoj, napredak i unapređenje kvaliteta života građana ključni prioriteti državne politike, uz jasnu poruku da Srbija ide putem rasta i modernizacije.

Podsećamo, predsednik je pre nekoliko dana prisustvovao svečanom otvaranju vidikovca na Kuli Beograd u okviru kompleksa Beograd na vodi, gde je sa 41. sprata, na visini od 168 metara, pušten u rad novi turistički sadržaj koji nudi panoramski pogled na prestonicu. Tom prilikom istaknuto je da je reč o još jednom projektu koji svedoči o transformaciji i razvoju Beograda, kao i o investicijama koje doprinose jačanju ekonomije i modernizaciji grada.

Autor: Iva Besarabić