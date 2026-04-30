IMATE POLITIČARA ĐOKIĆA I PREDSEDNIKA VUČIĆA - O TOME GRAĐANI ODLUČUJU! Jasna poruka Vučevića o izborima i prevari koja se sprema: Nisu svi studenti blokaderi

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević izjavio je gostujući na Pink televiziji da nije važno kog datuma će biti izbori već da kao stranka budu spremni za njih.

-Svi znaju datum izbora, samo datum izbora nije rekao onaj ko je po Ustavu nadležan, a to je predsednik Republike. Nekad vam to deluje i smešno, iako izbori nisu igra, ali neverovatan je broj ljudi koji znaju šta će biti. Predsednik je bio vrlo jasan, kada se stvore uslovi, biće raspisani vanredni parlamentarni izbori. Mnogo veći problem od datuma izbora je da oni koji fokusiraju svoju politiku na temeljima društvene krize ne žele da razgovaraju. Ne žele dijalog sa predsednikom države. Blokaderi ne žele da razgovaraju, ne idu na dijalog, iako se najveći broj stranaka odazvao i učestvuje. Ali, ti koji ne žele da pričaju sa predsednikom pričaju sa svim strancima. Za mene kao Srbina je neshvatljivo da hoće da razgovara sa Piculom, a neće sa predsednikom Republike Srbije. Svaka politička stranka, organizacija, mora da bude spreman za izbore kad god su izbori. To sam rekao i svojim saborcima u SNS. Verujem da su promene moguće samo sa ljudima koji su odgovorni, tu mislim i na Aleksandra Vučić. Tu ne mislim na promene koje nude blokaderi, već promene koje jačaju našu državu. Imate političara Đokića i predsednika Vučića- o tome će građani da odlučuju - rekao je Vučević.

Vučević je na pitanje o izjavi Dušana Teodorovića rekao da nije prvi put da taj čovek izjavljuje stvari koji prave podelu u javnosti, dele građane na građane prvog i drugog reda.

-Dobro je da građani čuju za šta se oni zalažu, da bi podelili građane na bogate i siromašne. Interesantno je da oni bogati podržavaju one koji su osiromašili državu, jer kada su saborci tog gospodina vodili državu, država je bila siromašna. Neka građani čuju šta oni misle. Građani nisu ni naivni, slepi ni gluvi. Izbor je jednostavan. Mi u SNS smo shvatili da moramo da se menjamo, da menjamo neke naše ljude i to je nužnost u politici. Građani Srbije ne žele da se vraćaju nazad - rekao je Vučević.

Blokaderi, kako je rekao Vučević, kada govore jedni o drugima, siguran sam da je sve tačno.

-Za mene su oni svi isti, odnosno politika im je ista. Ta priča da su svi studenti blokaderi je netačna. Ne učestvuju svi studenti u tome. Nije tačno da su svi studenti blokaderi. To će biti politička lista blokadera, a siguran sam da neće tamo biti studenti. Teško možete reći da je Zdenko Tomanović studenti i Đokić mlađi od Vučića. Oni će pokušati da varaju građane da je to mladost koja je ustala. Politika u kojoj govorite da ćete sve da lustrirate vam ne donosi ništa. Ja ne znam da li će biti izbori na Petrovdan ili nekog drugog datuma i nije mi to najvažnije. Biće to ne laki izbori, mislim da od 2012. nismo imali ovakve izbore. To je politika koja bi napravila segregaciju u društvu. Čitav koncept je da oni jedini smeju sve, a drugi ne smeju ništa. Mala kasta se obogatila za njihovo vreme, a narod bolje se živi za vreme odgovornog vođenja države Aleksandra Vučića - rekao je Vučević.

Autor: Iva Besarabić