Vulin na Fudan Univerzitetu: BRIKS put je Srbiji neophodan za opstanak i očuvanje slobode i samostalnosti

Šangaj, 29. april - Na Fudan Univerzitetu u Šangaju, jednom od najprestižnijih i najuticajnijih univerziteta u NR Kini i svetu, održano je deseto „Rongchang predavanje o međunarodnim organizacijama i globalnom upravljanju“, posvećeno temi „Da li Srbija može imati svoj BRIKS (BRICS) put“.

Glavni govornik bio je Aleksandar Vulin, bivši potpredsednik Vlade Republike Srbije i predsednik Pokreta socijalista.

Predavanje je otvorio profesor Chen Zhimin, prorektor Univerziteta Fudan, dok je razgovor moderirao profesor Shen Yi, direktor Centra za studije zemalja BRIKS pri Fudan Institutu za razvoj.

U uvodnom obraćanju, Vulin je govorio o položaju Srbije kroz prizmu njene istorije i savremenih geopolitičkih izazova. Istakao je da je Srbija mala zemlja sa dugom istorijom, smeštena na prostoru susreta Istoka i Zapada, zbog čega je često bila izložena pritiscima i velikim međunarodnim previranjima.

Kako je naglasio, Srbi su narod koji žele mir, ali je istorija često stavljala pred teške izbore. U svetu oblikovanom posthladnoratovskim poretkom i širenjem zapadnog modela globalizacije, Srbija, prema njegovim rečima, mora da zadrži pravo da samostalno definiše svoje interese, svoju politiku i svoj razvojni put. Vulin je poručio da, u uslovima sve složenijih međunarodnih odnosa, BRIKS put za Srbiju nije samo važna spoljnopolitička opcija, već i neophodan izbor za očuvanje opstanka, samostalnosti i dugoročnih interesa srpskog naroda.

U razgovoru sa profesorom Shenom, Vulin se osvrnuo na kineski model razvoja, saradnju Srbije i Kine, kao i na geostrateški značaj Balkana. Govoreći o Kini, ocenio je da je jedna od ključnih karakteristika kineskog razvoja njegova održivost, dodajući da je Kina organizovana država koja svoje razvojne prioritete gradi na interesima naroda.

Vulin je posebno istakao značaj srpsko-kineske saradnje, podsećajući na iskustva koja je imao tokom obavljanja različitih državnih funkcija. On je osudio bombardovanje Ambasade Narodne Republike Kine u Beogradu 1999. godine i naglasio da Srbija i Kina dele sećanje na teške trenutke, ali i snažnu osnovu za dalju saradnju.

Govoreći o iskustvu pregovora i rada sa kineskim partnerima, Vulin je ocenio da kinesku stranu odlikuju pragmatičnost, ozbiljnost i pouzdanost. Dodao je da su upravo takav pristup i međusobno poverenje omogućili konkretne rezultate saradnje u različitim oblastima.

Kada je reč o spoljnopolitičkom položaju Srbije, Vulin je poručio da Srbija, iako se nalazi u složenom balkanskom okruženju, ostaje privržena vojnoj neutralnosti i nema nameru da pristupi NATO-u. Prema njegovim rečima, Srbija želi da bude most između Istoka i Zapada, ali njena dobra volja nije uvek nailazila na isti odgovor sa zapadne strane.

Tokom dela posvećenog pitanjima studenata, razgovaralo se o evropskom putu Srbije, saradnji u okviru Inicijative „Pojas i put“, mogućnostima lokalne saradnje, kao i o mestu Srbije u promenjenim međunarodnim okolnostima.

U završnom obraćanju, profesor Shen Yi ocenio je da se svet nalazi u važnom trenutku posthladnoratovskog nadmetanja velikih sila. On je ukazao na krizu postojećih bezbednosnih mehanizama u Evropi i na Bliskom istoku, kao i na potrebu da međunarodna zajednica traži nove modele za očuvanje mira i stabilnosti. Prema njegovim rečima, Kina je već dala značajan doprinos regionalnom miru i razvoju, a nastaviće da ima važnu ulogu u oblikovanju pravednijeg međunarodnog poretka.

Predavanje je održano u okviru Vulinove posete Kini. Događaj su zajednički organizovali Fakultet za međunarodne odnose i javne poslove Univerziteta Fudan, Centar za studije zemalja BRIKS pri Fudan Institutu za razvoj i Šangajska Rongchang fondacija za javno dobro. Suorganizatori su bili Komitet Saveza omladine i Studentska unija Fakulteta za međunarodne odnose i javne poslove, kao i Studentsko društvo za globalno upravljanje.

Događaj je privukao veliki broj profesora, istraživača i studenata, a diskusija je protekla u aktivnoj i otvorenoj atmosferi.

Autor: Iva Besarabić