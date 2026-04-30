NISKI UDARCI! Čak se blokaderka Antonela Riha smeje Žaklini Tatalović na izjavu o navodnom dedi Hajdinu! (FOTO)

Šou!

Tatalović je to govorila u mnogim intervjuima, a ovu tvrdnju je iznosila i na društvenim mrežama. Kako se može videti u tvitu koji je pre 3 godine objavila kao odgovor jednom pratiocu, ona decidno tvrdi:

-Nikola Hajdin mi je deda!

Ovo nije jedini primer gde je Tatalović izvrnula istinu. Naime, ona je ranije i javno prepričavala izmišljena sećanja s njim.

Međutim, na Žaklinine interjue niko nije obratio više pažnje sve dok je tokom studentskog protesta u Novom Sadu 1. februara prošle godine i jednog uživo uključenja na N1 voditeljka Danica Vučenić nije pitala o "dedi Hajdinu".

To uključenje za N1 pratila je i stvarna porodica pokojnog akademika Hajdina i odmah demantovala da je Žaklina unuka akademika Hajdina. Redakcija N1 je zatim izbrisala stranicu na kojoj Žaklina priča o "svom dedi" Nikoli Hajdinu.

Redakciji N1 obratio se sin akademika Hajdina - prof. dr Rade Hajdin i u dopisu naglasio da Žaklina Tatalović širi dezinformacije tvrdnjom da je unuka Nikole Hajdina.

- Danas u video prilogu kao i u tekstu na vašem sajtu se navodi da je vaša novinarka Žaklina Tatalović unuka moga pokojnog oca akademika Nikole Hajdina. Ja sam sin jedinac moga oca i imam tri sina koji su jedini unuci moga oca. Tatalović ne poznajem i nikada je na nekom familijarnom skupu nisam video. Molim vas da ovu dezinformaciju korigujete ili da gđa. Tatalović razjasni u kakvim je to ona rodbinskim odnosima sa mojim ocem i samim tim i sa mnom - navodi se u dopisu Radeta Hajdina redakciji N1.

Tim povodom oglasila se i blokaderka Antonela Riha: