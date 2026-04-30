NAJSIROVIJE BLOKADERSKO NASILJE! U crnim kapuljačama nasrću na neistomišljenike, uništavaju državu, a čak i sopstvenu decu uče da mrze (VIDEO)

Blokaderski nasilnici napadaju ljude na mirnim skupovima koje organizuje SNS.

Blokaderi su krenuli u novu fazu borbe koja sa političkom borbom nema ama baš nikakve veze, već više liči na metode najgorih ekstremista.

U crnim kapuljačama oni organizovano nasrću na neistomišljenike, a glavna meta su im mirni skupovi na kojima se okupljaju pristalice Srpske napredne stranke.

Na video snimcima se može videti kako se služe pretnjama i vulgarnim psovkama.

Još poraznije je što blokaderski roditelji uče svoju maloletnu decu kako treba da mrze, pa se tako u snimku ispod može videti kako jedna majka uči svoje dete predškolskog uzrasta da unistava tuđu imovinu. To je očigledan primer kako blokaderi zloupotrebljavaju decu u političke svrhe, uče ih da mrze druge ljude koje nazivaju "ćaci"

U svakoj zemlji na zapadu socijalna sluzba bi za ovo oduzela decu od roditelja, ali među blokaderima u Srbiji ovo je predmet njihovog ponosa koji i sami često objavljuju na svojim društvenim mrežama.

Autor: Pink.rs