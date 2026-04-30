IVICA DAČIĆ U SEDIŠTU INTERPOLA: Srpska policija je spremna da doprinese jačanju bezbednosti otvaranjem Regionalnog biroa Interpola u Beogradu

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se danas, u okviru zvanične posete sedištu Interpola u Lionu, sa generalnim sekretarom Valdesi Urkizom i tom prilikom istakao da je srpskoj policiji saradnja sa Interpolom prioritet, "kao i da želimo da naše učešće i doprinos podignemo na što viši nivo.", navodi se u saopštenju MUP.

Kako se dodaje,Ivica Dačić je naglasio da srpska policija ima značajnu ulogu u međunarodnoj policijskoj saradnji i spremna je da doprinese jačanju regionalne bezbednosti otvaranjem Regionalnog biroa Interpola u Beogradu.

Ministar Dačić izrazio je zadovoljstvo ponovnim susretom sa generalnim sekretarom Urkizom, kojeg je pozvao da poseti Srbiju, podsetivši da je i u ranijem mandatu imao priliku da poseti sedište Interpola.

Dačić je naglasio da je Srbija, kao jedan od osnivača Interpola, pouzdan međunarodni partner i da je rad srpske policije u okviru ove najvažnije policijske organizacije visoko cenjen i prepoznat, što dokazuje činjenica da je jedan od vodećih 10 partnera u svetu po međunarodnoj operativnoj policijskoj saradnji.

Ministar Dačić i generalni sekretar Urkiza saglasili su se da je za uspeh u borbi protiv transnacionalnog kriminala neophodno da svaki region i svaka država aktivno i koordinisano učestvuju u međunarodnoj saradnji i radu Interpola, što će osigurati i veću bezbednost svih građana.

U tom kontekstu, ministar je, istakavši značaj daljeg unapređenja saradnje u borbi protiv svih vidova kriminala, izrazio spremnost Srbije da nastavi sa aktivnostima u cilju otvaranja Regionalnog biroa Interpola u Beogradu.

Delegacija Ministarstva unutrašnjih poslova, predvođena ministrom, obišla je i Komandno-koordinacioni centar Interpola i dodatno se upoznala i sa radom svih tela u sedištu ove policijske organizacije.

Autor: Iva Besarabić