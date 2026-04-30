NOVI DOM SRPSKIH ŠAMPIONA: Ministri obišli Nacionalni odbojkaški trenažni centar – evo kada će biti otvoren!

Izvor: Pink.rs/Beta

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić i ministar sporta Zoran Gajić posetili su danas na Novom Beogradu radove na izgradnji Nacionalnog odbojkaškog trenažnog centra.

U delegaciji ministra sporta bili su i državni sekretar Marko Kešelj, kao i šef kabineta Jovan Knežević. Goste su dočekali čelnici Odbojkaškog saveza Srbije (OSS), predsednik Đula Mešter i generalni sekretar Ivan Knežević, dok su u obilasku učestvovali i Bojan Kekić iz Banke Poštanske štedionice, kao i Milutin Popović, predsednik Odbojkaškog saveza Republike Srpske.

Ministri su obišli ceo kompleks, uključujući obe sportske dvorane i kancelarijske prostorije. Tokom posete je istaknuto da je izgradnja ovog centra od presudne važnosti za dalji razvoj srpske odbojke. Ministri su izrazili zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i državi na realizaciji ovog kapitalnog projekta.

Izgradnja Nacionalnog odbojkaškog trenažnog centra počela je u junu 2023. godine, a prema planovima, objekat bi trebalo da bude u upotrebi već od kraja ovog leta.

Kompleks će raspolagati sa dve dvorane: velikom, koja ima kapacitet od 1.500 sedišta, i manjom dvoranom sa 800 mesta, čime će se obezbediti vrhunski uslovi za pripreme svih nacionalnih selekcija.

