Predsednik Vučić otkrio šta čeka Srbiju 'Konačno će biti dogovoreno... OVA POSETA ĆE IMATI ISTORIJSKI ZNAČAJ ZA SRBIJU!'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da se za Srbiju sprema nešto veliko. Vučić je gostujući u Nacionalnom dnevniku na TV Pink istakao kako ga uskoro očekuje najznačajnija poseta u profesionalnoj karijeri.

- Ja ću imati uskoro posetu i Azerbejdžanu. Posle toga ću imati verovatno najznačajniju posetu u svom životu do sada, dakle u čitavoj profesionalnoj karijeri, Kini - otkrio je predsednik Srbije.

Tada će, kako je naglasio, uspeti da reši mnogo toga na zadovoljstvo građana Srbije.

- Upravo zbog te posete će mnogo delegacija otputovati u Kinu. Od ministarke privrede, koja je tamo već provela desetak dana, mnogi drugi ministri će provesti mnogo vremena u pripremi. Verujem da ćemo mnogo toga na zadovoljstvo građana Srbije uspeti da rešimo, ali glavni cilj mora da nam bude rast građevine, rast industrije - kazao je Vučić.

Ponovio je kako će poseta Kini imati istorijski značaj za Srbiju.

- Konačno će biti dogovoreno sve oko izgradnje fabrike u kojoj će se proizvoditi roboti. Prvi se mogu očekivati već u junu. Imajući u vidu i moguće različite upotrebe tih robota, dakle od toga da vam pomažu u donošenju pića, u kuvanju, u čišćenju, u svemu drugom što je potrebno za svakodnevni život, oni mogu da imaju i vojnu upotrebu, izuzetno značajnu, tako da je to od izuzetnog značaja za našu zemlju - rekao je Vučić.

Komentarišući svoju jučerašnju posetu Državnom data centru u Kragujevcu, gde su pušteni u rad novi moduli, novi superkompjuter i solarni paneli, on je kazao da takvu tehnologiju, koja je u vlasništvu države, imaju još samo Poljaci na istoku i centralnom delu i jugoistoku Evrope.

- Niko drugi u okruženju, dakle ni Bugari, ni Mađari, ni Rumuni, ni Hrvati, ni bilo ko drugi nema takvu snagu i superkompjutera i sa sertifikatom Klase četiri. Dakle, imamo dva superkompjutera, nabavili smo treći koji dolazi u januaru mesecu, dakle on je najskuplji i najveće snage, troši i najviše električne energije. I sve to smeštamo u Kragujevac, gde smo izgradili pravu našu silicijumsku dolinu, i verujem da u narednom periodu možemo mnogo da napredujemo po tom pitanju, ali moraćemo još mnogo da učimo, da radimo, da ulažemo - naglasio je Vučić.

Prema predsednikovim rečima, u tom kontekstu najvažnije je ulaganje u obrazovanje.

- Odatle ta ideja da jedan od fakulteta za robotiku i informacionu, ili informatičku delatnost, ili informacione tehnologije, bude smešten u Kragujevcu. Ali o tome moramo posebno da razgovaramo, da vidimo kako da pronađemo u celom sistemu način da se ubrzo modernizujemo, da ubacujemo od osnovnih škola veštačku inteligenciju i sve drugo - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je naglasio da Srbija mora da se menja i ide u korak sa vremenom i revolucijom veštačke intaligencije.

- Ovo mnogo košta, ali ovde smo mi ispred sve naše konkurencije i verujem da smo na vreme to uvideli i krenuli da radimo. Mi smo 2020. uzeli prvi superkompjuter i Data centar otvorili na vreme, krenuli smo i dobro razumeli stvari u svetu. Mi smo vam od ovih zemalja koje se nalaze u partnerstvu za veštačku inteligenciju 31. što je za nas, imajući u vidu veličinu i mogućnosti zemlje, izuzetan rezultat. Ali to ne treba da nas zadovoljava, moramo da radimo mnogo više - zaključio je predsednik Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije je tokom ovog intervjua komentarisao i mnoge druge goruće teme, a pročitajte u odvojenoj vesti šta je rekao o skandalu koji je izbio nakon otkrića da je tajkunska novinarka Žaklina Tatalović, sa antisrpske N1, slagala da joj je deda pokojni akademik Nikola Hajdin.

Autor: A.A.