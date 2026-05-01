Milan Krkobabić čestitao Prvi maj: Dostojanstvene zarade i sigurne penzije su imperativ! PUPS pune dve decenije istrajno čuva, štiti i brani interese penzionera, poljoprivrednika i zaposlenih, nastaviće nepokolebljivo

Predsednik PUPS-a – Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda i ministar za brigu o selu Milan Krkobabić uputio je građanima Srbije čestitku povodom 1. Maja – Međunarodnog praznika rada:

,,Uz iskrene želje za dobro zdravlje, čestitam Međunarodni praznik rada svim zaposlenima, vrednim domaćinima u selima Srbije koji žive od svog tekućeg rada, a posebno penzionerima koji su svojim minulim radom izgradili ovu zemlju.

Neka 1. Maj 2026. godine bude u znaku međugeneracijskog razumevanja, tolerancije i sveukupne društvene solidarnosti.

Nastojanje da se sačuvaju sva stečena prava zaposlenih mora biti imperativ! Pre svega, to su redovne i sigurne zarade koje rastu, ali i nezaobilazno učešće u dobiti – 13. plata.

Istovremeno, naši najstariji građani – penzioneri Srbije, s punim pravom očekuju da im penzije i ubuduće budu redovne i sigurne i da prate rast plata.

PUPS – Partija socijalne pravde koja već pune dve decenije istrajno čuva, štiti i brani interese penzionera, poljoprivrednika i zaposlenih, nastaviće nepokolebljivo da se zalaže za socijalnu pravednu državu, u kojoj će zarade i penzije omogućavati dostojanstven život.“

