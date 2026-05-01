STAMENKOVSKI ZA PINK: Porodica je naš najveći kapital, borićemo se za svako dete u Srbiji! (VIDEO)

Gostujući u „Novom jutru“ kod Jovane Jeremić na TV Pink, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski iznela je detaljan izveštaj o svom radu, analizirala političke pritiske na Srbiju i najavila istorijske promene u zakonodavstvu koje će zaštititi najranjivije grupe društva.

„Sava Centar je bio veličanstven“

Na samom početku razgovora, ministarka se osvrnula na atmosferu sa nedavnog skupa, ističući da je prisustvo velikog broja ljudi, a naročito mladih, jasan signal buđenja nacionalne svesti o važnosti porodice.

"Pre svega, moram da kažem da je zaista bilo veličanstveno. Ja sam bila ganuta onim što sam videla u Sava Centru. To nije bio onaj klasičan politički skup kakve viđamo svakodnevno, gde je sve strogo protokolarno i hladno. Ne, ovo je bila jedna manifestacija ljubavi, jedna topla, ljudska atmosfera gde se osećalo da su ljudi došli srcem. Videti toliko mladih ljudi na jednom mestu, koji su svesni koliko je porodica važna, to je ono što mi je vratilo veru i dalo dodatnu snagu. Iskreno, taj skup mi je vratio veru u nešto što ja duboko osećam i što delim zajedno sa tobom, a to je da naši ljudi i te kako dobro znaju šta je suština života.", rekla je ministarka.

Politička hrabrost i timski rad

Govoreći o svom političkom putu i ulasku u vlast, Stamenkovski je naglasila da je njena podrška predsedniku Vučiću bila čin odgovornosti u kriznim vremenima, ali je istovremeno istakla da njena stranka funkcioniše kao kompaktan tim, a ne kao skup pojedinaca.

"Samo najhrabriji su imali smelosti da preuzmemo punu odgovornost kada smo pristupili vladajućoj koaliciji. Za mene je to daleko više od puke koalicije ili nekog običnog političkog partnerstva radi mandata. Ja sam dala podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u vrlo teškim i složenim vremenima, možda i najizazovnijim za našu zemlju, a on je meni ukazao poverenje da vodim ovaj resor koji se tiče samog srca našeg opstanka. Zavetnici nisu liderska stranka gde postoji samo jedan čovek koji sve zna, koji se za sve pita i koji o svemu sam odlučuje. Mi smo tim ljudi koji veruje u Srbiju i svaki naš član daje svoj doprinos toj zajedničkoj viziji.", navela je Stamenkovski.

Ministar na terenu, a ne u kabinetu

Ministarka je objasnila da njen stil rukovođenja ne podrazumeva sedenje u kancelariji, već neposredan uvid u probleme građana širom Srbije, zbog čega je sa svojim saradnicima obišla ogroman broj socijalnih ustanova.

"Ja nisam neko ko želi da bude ministar koji samo sedi u kabinetu, u kožnoj fotelji, i čita suvoparne izveštaje koje mu donesu saradnici. Mi smo od prvog dana na terenu. Obišli smo na hiljade kilometara širom Srbije, ušli smo u skoro svaki centar za socijalni rad, bili smo u ustanovama socijalne zaštite jer ja želim da vidim te ljude, da čujem njihove realne probleme, da osetim šta ih muči, a ne da mi neko tu situaciju prepričava iz beogradske kancelarije dok pije kafu. Samo tako se može voditi odgovorna politika koja ima smisla", dodaje ministarka.

Demografski bum: 500 beba više

Kao jedan od najznačajnijih rezultata u prvom kvartalu godine, ona je iznela ohrabrujuću statistiku o broju novorođenih beba, naglašavajući da se ovaj porast dešava uprkos nepovoljnim demografskim trendovima iz prošlosti.

"Želim da sa vama podelim jednu zaista radosnu vest koju smo dobili iz zvaničnih statističkih podataka – mi smo u prvom kvartalu ove godine dobili 500 više beba nego prethodne godine u istom periodu. Dakle, od 1. januara do 1. aprila rođeno je 500 beba više nego lane. I ja želim da to ljudi razumeju u pravom kontekstu i da shvate težinu te brojke – mi, naime, ove godine imamo objektivno manju reproduktivnu masu nego prošle godine. Imamo fizički manji broj žena u tom životnom dobu koje mogu da postanu majke, a uprkos tome, mi imamo veći broj rođene dece! To je jasan pokazatelj da naše populacione mere, ali i sve ono što država strateški radi na polju ekonomije i stabilnosti, počinju da daju konkretne rezultate.", zaključuje Stamenkovski.

Odgovor Briselu: Srbija nije „Resavska škola“

Poseban osvrt ministarka je dala na pritiske koji dolaze iz Evropske unije u vezi sa izmenama Porodičnog zakona, poručivši da Srbija ima svoj suverenitet i da neće slepo prepisivati rešenja koja su se u drugim zemljama pokazala kao neuspešna.

"Hvala našim partnerima u Evropskoj uniji što oni imaju toliko veliko interesovanje za naše zakone, ali pravo da vam kažem, ja mislim da oni zapravo treba od nas da uče kako se uređuju porodični odnosi i kako se sa poštovanjem pristupa temi porodice. Mi nismo nikakva 'resavska škola' i ja neću dozvoliti da radimo nikakva 'copy-paste' rešenja koja nam neko servira sa strane kao nekakav univerzalni model. Pogledajte samo šta su takvi zakoni i ti razni društveni eksperimenti uradili nekim evropskim narodima. Pa oni su praktično izgubili bitku za porodicu! Kod njih je ta najvažnija institucija potpuno urušena, obezvređena i stavljena u drugi plan. Porodica nije tema nad kojom se vrše bilo kakvi eksperimenti, to je svetinja koja se čuva.", naglasila je Stamenkovski.

Odbrana autoriteta i države

Stamenkovski je analizirala i aktuelne ulične blokade, povezujući ih sa širim planom urušavanja autoriteta – od učionice do državnih institucija, ističući da su porodica i crkva poslednje linije odbrane Srbije.

"Prvo smo svedočili tome da se sistematski razvlašćuje škola. Oduzeli smo autoritet prosvetnim radnicima, a sada vidimo pokušaje da se razvlasti i sama država. Sve ovo što radi ovaj takozvani 'blokaderski talas', to je pokušaj da se sruši svaki stub na kojem počiva naša nacionalna zajednica kako bi se stvorio prostor za haos i anarhiju. Šta je na kraju ostalo kao poslednja brana? Ostali su porodica i crkva. Zato su oni sada na udaru najžešćih mogućih napada onih koji ne žele stabilnu i jaku Srbiju. Roditelj mora da bude autoritet u kući. Ako pod maskom nekih 'novih sloboda' dozvolimo da se sruši autoritet oca i majke, mi smo srušili temelje same države.", poručuje Stamenkovski.

Moderna istorija za nove generacije

Kroz najavu projekta „Nacionalne čitanke“, ministarka je istakla potrebu da se očuvanje identiteta prilagodi digitalnom dobu, kako bi mladi razumeli svoju istoriju kroz formate koji su im bliski.

"Mi moramo pod hitno da digitalizujemo našu 'nacionalnu čitanku' i naše najvažnije istorijske lekcije. Moramo taj sadržaj da prilagodimo svesti mladog čoveka ovog novog doba. Ne možemo mi deci u 2026. godini o našoj slavnoj prošlosti pričati samo preko suvoparnih udžbenika koji su im daleki i dosadni. Moramo da upotrebimo sve dostupne alate, pa čak i veštačku inteligenciju, da im te vrednosti učinimo atraktivnim. Jer, budite uvereni, ako mi ne naučimo našu decu ko su, odakle su i šta su im koreni, naučiće ih neko drugi preko društvenih mreža. Naučiće ih da mrze svoj narod i da se stide svoje zemlje.", rekla je Stamenkovski.

Pravda za 7.500 porodica

Na samom kraju, povodom godišnjice akcije „Bljesak“, Stamenkovski je najavila usvajanje dugo očekivanog Zakona o nestalima, koji će omogućiti naknade i pravnu zaštitu porodicama koje decenijama žive u neizvesnosti.

"Danas je 1. maj, ali mi ne smemo i nećemo zaboraviti da je danas i tužna godišnjica one strašne operacije 'Bljesak' i brutalnog etničkog čišćenja našeg naroda iz Zapadne Slavonije. Upravo u tom svetlu, želim da saopštim veoma važnu vest – konačno ćemo, posle više od tri decenije čekanja, usvojiti Zakon o nestalima. To je zakon koji ima ogromnu moralnu, ali i materijalnu težinu. Država će konačno moći da isplati pravičnu naknadu porodicama, kojih prema našim procenama ima oko 7.500, a koje su izgubile svoje najmilije. Ti ljudi su predugo bili u neizvesnosti i sada će konačno dobiti tu ljudsku pravdu i punu zaštitu svoje države", zaključila je ministarka.

Autor: D.S.