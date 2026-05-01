MINISTARKA MESAROVIĆ O TINEJDŽERIMA KOJI SU VREĐALI PREDSEDNIKA VUČIĆA: Oni su kao i mnogi mladi ljudi u našoj zemlji žrtve manipulacije, protiv ovih stvari se borimo!

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se povodom skandaloznog ponašanja tinejdžera koji su se uključili u program uživo i izvređali predsednika Republike Aleksandra Vučića, uputivši mu najgore psovke i pretnje.

-Nije opravdanje za ove mlade ljude danas na Adi ciganliji njihova mladost… Nije opravdanje čak ni očigledna konzumacija alkohola usled današnjeg praznika rada… Ni roditeljsko (ne)vaspitanje koje su pokazali takođe ne može biti opravdanje. Oni su kao i mnogi mladi ljudi u našoj zemlji žrtve manipulacije i višemesečnog medijskog i uličnog terora koji sprovode nad građanima Srbije onih koji bi svoje političke ambiciji da ostvare skrivajući se i zloupotrebljavajući njihovu mladost. Protiv ovakvih stvari se borimo, protiv nevaspitanja, nekulture, nepoštovanja i nedostatka osnovnih vaspitnih i moralnih principa. Protiv zloupotrebe i stramputice kojom blokaderski mediji, ideolozi, promoteri i jurišnici žele da gurnu mladost Srbije. Samo je politika rada, borbe, posvećenosti i brige koju predstavlja naš predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, ali i svi mi kojima je Srbija najbolja i najlepša kad je uspešna, adekvatan odgovor tome- napisala je ministarka na Instagramu.

Autor: D.S.