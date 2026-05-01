ALARMANTNO IZ HAGA: Mladić na samrti, odbrana traži hitno puštanje – Svaki minut je važan, on više ne može ni da govori!

Pravni zastupnici generala Ratka Mladića uputili su dramatičan apel haškom sudu, zahtevajući da se on hitno pusti na slobodu jer su mu vitalni organi pred otkazivanjem, a smrtni ishod je, prema procenama lekara, neizbežan.
Odbrana insistira na humanitarnom puštanju, navodeći da je nakon poslednjeg zdravstvenog kolapsa u aprilu situacija postala neodrživa.
"Mladićevo zdravlje je 'nepovratno' narušeno kao posledica poslednjeg medicinskog incidenta koji je preživeo u aprilu i on se bliži kraju života", stoji u najnovijem zahtevu koji je uzdrmao javnost.
Lekarski nalazi potvrđuju da general više ne može da komunicira i da mu je potrebna palijativna nega koju je nemoguće sprovesti u zatvorskim uslovima.
"Mladić je 17. aprila preživeo novi moždani udar, a iako je prvog dana po povratku iz bolnice govorio bolje, od tada je potpuno nerazumljiv i nemoćan da govori", upozorio je advokat Dragan Ivetić.
U zahtevu se podvlači da je Mladić nepokretan i da boravi isključivo u krevetu ili kolicima, čime se odbacuje svaka mogućnost bekstva.
"Rizik od neizbežne smrti je visok, a primerena palijativna nega ne može mu biti pružena u zatvorskoj bolnici, zbog čega tražimo hitno puštanje u bolnicu na drugu lokaciju", poručuje odbrana u svojoj urgenciji.
