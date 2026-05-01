ALARMANTNO IZ HAGA: Mladić na samrti, odbrana traži hitno puštanje – Svaki minut je važan, on više ne može ni da govori!

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug AP/Peter Dejong ||

Pravni zastupnici generala Ratka Mladića uputili su dramatičan apel haškom sudu, zahtevajući da se on hitno pusti na slobodu jer su mu vitalni organi pred otkazivanjem, a smrtni ishod je, prema procenama lekara, neizbežan.

Odbrana insistira na humanitarnom puštanju, navodeći da je nakon poslednjeg zdravstvenog kolapsa u aprilu situacija postala neodrživa.

"Mladićevo zdravlje je 'nepovratno' narušeno kao posledica poslednjeg medicinskog incidenta koji je preživeo u aprilu i on se bliži kraju života", stoji u najnovijem zahtevu koji je uzdrmao javnost.

Lekarski nalazi potvrđuju da general više ne može da komunicira i da mu je potrebna palijativna nega koju je nemoguće sprovesti u zatvorskim uslovima.

"Mladić je 17. aprila preživeo novi moždani udar, a iako je prvog dana po povratku iz bolnice govorio bolje, od tada je potpuno nerazumljiv i nemoćan da govori", upozorio je advokat Dragan Ivetić.

U zahtevu se podvlači da je Mladić nepokretan i da boravi isključivo u krevetu ili kolicima, čime se odbacuje svaka mogućnost bekstva.

"Rizik od neizbežne smrti je visok, a primerena palijativna nega ne može mu biti pružena u zatvorskoj bolnici, zbog čega tražimo hitno puštanje u bolnicu na drugu lokaciju", poručuje odbrana u svojoj urgenciji.

Autor: D.S.

