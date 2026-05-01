ĆUTA PRIZNAO: Vučić pobedio na izborima, blokaderima ne da blanko podršku, stranci ruše vlast ako vodi samostalnu politiku

Aleksandar Jovanović Ćuta, jedan od lidera opozicije, u otvorenom izlaganju izneo je niz priznanja koja ogoljavaju trenutno stanje u opozicionom bloku, ali i direktan uticaj stranih centara moći na političke promene u regionu.

On je bez ustručavanja potvrdio da je vlast odnela pobedu na lokalnim izborima, dok je oštricu kritike usmerio ka unutrašnjim problemima opozicije.

"On (Vučić) je pobedio na 15 lokalnih samouprava. A ko predstavlja 'Studentsku listu'? To su sve tako maglovite, neke razlivene stvari, jedna slika koja je potpuno nejasna", izjavio je Ćuta, ukazujući na to da opozicija umesto jasnog plana nudi narodu konfuziju.

Jovanović je naglasio da više neće dozvoliti da se poverenje naroda troši na saveze koji nemaju jasan identitet i ljude od autoriteta.

"Blanko podršku ne dajem nikom. Samo želim da vidim te ljude, od toga će zavisiti podrška toj listi, to jest eventualno naš izlazak na izbore", poručio je jedan od vođa opozicije, insistirajući na tome da se prvo vidi ko stoji iza koje priče.

Najveći odjek izazvala je njegova analiza smene vlasti u Mađarskoj, gde je priznao da iza svega stoji interes Brisela i novac uložen u promenu režima.

"Da nije te Evropske unije koja je uložila sigurno veliki novac, Orban ne bi pao zato što je desničar, nego zato što podržava Putina. Onaj ko neće da se priključi toj ekipi koja je protiv Putina – ide niz vodu", zaključio je Ćuta.

Autor: D.S.